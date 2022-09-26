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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها مع عمرو أديب.. سعر فستان زينة يثير الجدل على السوشيال

زينة
زينة

تصدرت الفنانة زينة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس ضيفة في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب.

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خطفت زينة الأنظار في الحلقة بإطلالة راقية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالنقوشات الراقية ذات الألوان الهادئة، مما كشف عن رشاقتها.

سعر فستان زينة 

قد حمل فستان زينة في حلقة برنامج الحكاية توقيع دار الأزياء العالمية louis vuitton، وبلغ سعر الفستان ما يقرب من 60 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين جمهورها و متابعيها على السوشيال ميديا.

سعر فستان زينة 

انتعلت زينة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زينة على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل زينة النجار مكياجا جذابا مرتكزا  على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

زينة
زينة 
زينة اعمال زينة سعر فستان زينة إطلالة زينة الإعلامي عمرو أديب

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