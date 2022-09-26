مش قافلة باب الجواز .. سر غير متوقع لـ أناقة إطلالات سوسن بدر

تصدرت الفنانة القديرة سوسن بدر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي ، مقدم برنامج واحد من الناس، وأدلت ببعض التصريحات المثيرة للجدل من ضمنها:"مش قافلة الباب في موضوع الجواز.. عاوزة حد بمواصفات كويسة."

تعتبر سوسن بدر من نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة و الراقية التي تكشف دائما عن ذوقها الرفيع في أختيار الملابس التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.

يعتبر من أسرار أناقة الفنانة سوسن بدر هو اعتمادها الدائم على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها فهي تميل في الكثير من الأحيان إلى ارتداء التصميمات ذات اللون الأزرق مما كشف أنه من الألوان المفضلة لديها.

تميل سوسن بدر إلي تنسيق الحقائب والأحذية الراقية بالإضافة إلى ذلك، تعتمد على المجوهرات الرقيقة والفخامة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها.

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر

سوسن بدر