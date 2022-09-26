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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. طريقة عمل المسخنة الفلسطيني

المسخن الفلسطينى
المسخن الفلسطينى

عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج مطبخ البلد، طريقة عمل "المسخنة الفلسطينى"، مع الإعلامية ندى رحمى.

المكونات:
دجاج مقطعة
1 كيلو بصل مفروم متوسط
كوب ونصف زيت زيتون
كوب مرقة دجاج
م ص ملح

و للتعرف على الطريقة يرجى مشاهدة الفيديو..

وفى سياق أخر، أجابت الإعلامية " ندى رحمي " على سؤال محرج من إحدى المتصلات ، والتي استفسرت عن وزنها ، وكم فقدت من الوزن.

وقالت " رحمي " ، خلال تقديمها لـ برنامج " مطبخ البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : " أنا خسيت 60 كيلو .. ومتسغربيش .. بلاش إحراج " .

وتابعت " رحمي " : إن شاء الله في يوم هبقى 60 كيلو بس ألاقي دكتور تجميل يطمن الواحد عشان الواحد عنده شوية رايش عاوزة أشيلهم " .

المسخنة الفلسطينى مطبخ البلد صدى البلد دجاج مقطعة بصل مفروم ندى رحمى

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