شاهد.. طريقة عمل المسخنة الفلسطيني

عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج مطبخ البلد، طريقة عمل "المسخنة الفلسطينى"، مع الإعلامية ندى رحمى.

المكونات:

دجاج مقطعة

1 كيلو بصل مفروم متوسط

كوب ونصف زيت زيتون

كوب مرقة دجاج

م ص ملح

و للتعرف على الطريقة يرجى مشاهدة الفيديو..

وفى سياق أخر، أجابت الإعلامية " ندى رحمي " على سؤال محرج من إحدى المتصلات ، والتي استفسرت عن وزنها ، وكم فقدت من الوزن.

وقالت " رحمي " ، خلال تقديمها لـ برنامج " مطبخ البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : " أنا خسيت 60 كيلو .. ومتسغربيش .. بلاش إحراج " .

وتابعت " رحمي " : إن شاء الله في يوم هبقى 60 كيلو بس ألاقي دكتور تجميل يطمن الواحد عشان الواحد عنده شوية رايش عاوزة أشيلهم " .