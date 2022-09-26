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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت صاحبة المبادرة.. نبيلة عبيد تكشف كواليس مصالحتها مع نادية الجندي

نادية الجندي ونبيلة
نادية الجندي ونبيلة عبيد

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن تفاصيل مشهد الصلح - كما اسماه البعض - بينها وبين الفنانة نادية الجندي أثناء تكريمهما فى مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى. 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": كنت صاحبة اقتراح أن أقوم بتقبيلها على المسرح اثناء استلام التكريم، وعرضت عليها الأمر قبل الصعود على المسرح حتى لا تتفاجأ، ورحبت على الفور . 

وأضافت نبيلة عبيد: “أردت أن أقوم بهذا الأمر أمام الجميع حتي نغلق باب الشائعات التى صاحبتنا طيلة مشوارنا الفني، فعلى الرغم من أننا قدمنا عملا تليفزيونيا معاً قبل سنوات، إلا ان البعض مازال يتحدث عن صراع بيننا أو خلافات”.

وأشارت نبيلة عبيد، إلى أن المشهد الذي جمع بيننا على المسرح أضفي روحا من السعادة على الحاضرين، كما أنه سيؤدي لغلق باب محاولات الوقيعة بيننا أو الشائعات عن خلافاتنا بشكل نهائي وواضح للجميع .

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يشار إلى أن الفنانة نادية الجندي احتضنت الفنانة نبيلة عبيد، أثناء التكريم في مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٢، الأمر الذي لقي إعجاب وترحيب الحضور، من خلال التصفيق الحاد على الموقف، في حفل انطلاق مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٢. 

دي المصالحة

من جانبه علق الفنان القدير يحيى الفخراني مدير مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٢، على الأمر، قائلا: "دي المصالحة الوطنية اللي بيقولوا عليها"، قبل أن يدخل الجميع في حالة ضحك على الموقف.

نبيلة عبيد نادية الجندي يحيى الفخراني الفنانة نبيلة عبيد الفنانة نادية الجندي مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٢

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