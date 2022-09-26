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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: الاختبار الأخير لصاروخ باليستي في كوريا الشمالية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

صدى البلد

أدانت بريطانيا، اليوم "الاثنين" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليسيتي عابر للقارات يوم السبت الماضي الموافق 24 سبتمبر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن "تشجع كوريا الشمالية بقوة على تغيير مسارها والتخلي عن برامجها لإنتاج صواريخ نووية وباليسيتية بشكل نهائي وغير قابل للانعكاس ويمكن التصديق عليه".

وأضافت الوزارة أنه "لحين رؤيتنا خطوات موثوقة تجاه هذا الهدف، فإن العقوبات (الاقتصادية) يجب أن يستمر تطبيقها (ضد كوريا الشمالية)".

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، السبت الماضي، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُعتقد أنه "صاروخ باليستي"، في أول تجربة من نوعها منذ يونيو العام الجاري.

وأشار مسئولون عسكريون إلى أن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى قرب منطقة تايتشون، على بعد 100 كيلومتر شمالي العاصمة بيونجيانج، لافتين إلى أن الصاروخ حلق لمسافة 600 كيلومترا، على ارتفاع 60 كيلومترا.

وتزامن الاختبار الصاروخي مع وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة، كما يأتي قبل الزيارة المرتقبة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى سول ضمن جولتها في آسيا.

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