أخبار التعليم: طباعة أول كتاب لتدريس اللغة الصينية بشكل تجريبي في المدارس الإعدادية.. أيمن عاشور يشيد بدور جامعة بنها في التنمية الشاملة بالقليوبية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

استعدادا للعام الدراسي.. ورشة عمل تنشيطية لمنسقي الأقسام بكلية البنات عين شمس

قدمت وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية ورشة عمل تنشيطية للسادة منسقي أقسام الكلية ومعاونيهم يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 ، في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 وتجهيز منصات التعلم الإلكتروني الخاصة بكلية البنات جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د أميرة يوسف عميدة الكلية، أ.د مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سماح صابر مديرة وحدة التعلم الالكتروني بالكلية بأحد مدرجات الكلية لتدريبهم على تشغيل المنصة التعليمية الخاصة بطالبات الكلية، ومنصة التعليم الإلكتروني الجديدة لطلاب الدراسات العليا.

12 معلومة رسمية عن المشروع التجريبي لتعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اطلاق المشروع التجريبي لتعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية



التعليم: طباعة أول كتاب لتدريس اللغة الصينية بشكل تجريبي في المدارس الإعدادية



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها بصدد طباعة أول كتاب لتدريس اللغة الصينية بشكل تجريبي في المدارس الإعدادية بمصر .

طلاب العلمين الأهلية يناشدون رئيس الجامعة بإلغاء المصروفات الإدارية.. والكردي: نراعي الظروف الاقتصادية



تقدم طلاب بكلية الصيدلة بـ جامعة العلمين الأهلية الدولية بعدد من الشكاوى لمجلس الوزراء بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية الخاصة بالكلية، مناشدين الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الأهلية بخفضها أو الغائها تماما نظرا للأعباء المالية التي يعاني منها الطلاب في الأونة الأخيرة.





أشادوا بالتطورات.. وفد برلماني من جامعة العريش: مستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم



استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بمكتبه وفد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، النائب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ، والنائب سامي كامل، عضو مجلس النواب، والنائب سليمان الزملوط عضو مجلس النواب، وبحضور بعض مشايخ وعواقل سيناء.



التعليم : تفعيل دور المدرسة بالمشاركة في حماية البيئة



شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم فى حفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى العالم العربي فى مسابقة التظاهرة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة" بمركز الأزهر للمؤتمرات، والذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الألكسو)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية.





وزير التعليم العالي يشيد بدور جامعة بنها في التنمية الشاملة بالقليوبية



ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس جامعة بنها، اليوم الإثنين، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ود.جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ود. عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ود.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.