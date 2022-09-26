هيئة الانتخابات بتونس تعلن عن تسهيلات للمترشحين بالاستحقاق التشريعي لجمع التزكيات

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، أن الهيئة لن تقبل الترشحات التي لن يعتمد أصحابها وثيقة التزكيات المنشورة بالموقع الرسمي للهيئة، عند جمعها.

وأوضح المتحدث أن من حق المترشحين للاستحقاق التشريعي القادم، الانطلاق في جمع التزكيات وفق ما ينص عليها المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، وذلك بعد أن صادقت هيئة الانتخابات على الوثيقة النموذج المتعلقة بالتزكيات.

وقال التليلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم "الاثنين"، إن الهيئة سهلت على المترشحين بدوائر الخارج جمع التزكيات عن بعد، أما بالنسبة للمترشحين في الداخل، فقد تم وضع تابع للهيئة في جميع المحليات، لتسهيل عملية التعريف بالإمضاء بالنسبة للمزكين.

وأضاف المتحدث أن الهيئة قد تقوم بتنظيم دورة ثانية للاقتراع، بعد أسبوعين من الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى في التشريعية، في صورة لم يتحصل مترشح أو أكثر على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى (50 % + 1) وفق ما ينص عليه المرسوم، نافيًا أن يكون لهيئة الانتخابات احترازات أو ملاحظات بشأن هذا المرسوم.

وقد انطلقت، أمس "الأحد"، الفترة الانتخابية التشريعية في تونس والتي يُحظر خلالها الإشهار السياسي وبث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام طبقًا للقانون الانتخابي في البلاد.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في بيان، أنه يمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لصالح مترشح أو حزب سياسي، منبهة إلى أن أي مخالفة لذلك سيتعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

يذكر أن هيئة الانتخابات في تونس أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري، الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بعد أن صادق عليها مجلس الهيئة بالإجماع، حيث أعلنت أنّه تمّ الانطلاق في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين بداية من يوم 21 سبتمبر الجاري، بإدراج من سيبلغ سنهم 18 عامًا كاملة يوم 16 ديسمبر القادم بالقائمات الانتخابية.

وتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر الاقدم ، أما الإعلان عن النتائج النهائية فسيكون يوم 19 يناير 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها.

يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد، كان أصدر يوم 15 سبتمبر الجاري المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والاستفتاء، وكذلك الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.