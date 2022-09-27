للمشاركة بهذا الحدث .. تعديل مميز لـ فولكس فاجن فيرتوس GT |صور

تقدم شركة فولكس فاجن موتورسبورت العديد من الاصدارات القوية في عالم السيارات، ومنها النسخة فيرتوس GT المعدلة، والتي صممت للمشاركة داخل بطولة السيارة السياحية الهندية، حيث من المتوقع ظهورها للمرة الأولى بحلبة السباقات في تشيناي للمرة الاولى، في الفترة من 8 و 9 خلال شهر اكتوبر.

فولكس فاجن فيرتوس GT

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن فيرتوس GT

تأتي النسخة القياسية من السيارة فيرتوس بمحرك 148 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات طراز DSG مكون من 7 سرعات، بينما دعمت النسخة المعدلة بمحرك سعة 1500 سي سي مدعوم بشاحن توربيني، يستطيع ضخ قوة قدرها 212 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة مانيوال سداسي النقلات.

فولكس فاجن فيرتوس GT

تم اجراء العديد من التعديلات الخاصة بالسيارة فولكس فاجن فيرتوس GT، ابرزها ازالة المقعد الخلفي للسيارة، إلى جانب الاعتماد على مقاعد رياضية ثنائية بالناحية الامامية، وظهرت السيارة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز يبلغ قياسها 17 بوصة، مع علب للمكابح باللون الاحمر، وانابيب عادم جانبية وبعض التعديلات الخاصة بانظمة التعليق.

فولكس فاجن فيرتوس GT

وتتميز السيارة فولكس فاجن فيرتوس GT بالعديد من اللمسات القوية، مع مصابيح أمامية بنظرات تتم بالشراسة، إلى جانب بعض التطعيمات من الكروم والتي ظهرت بالواجهة الامامية سواء كانت اسفل غطاء المحرك أو الصادم الامامي، بالاضافة إلى زعنفة القرش الخلفية، وبعض الترقيات الفضية اللامعة بالصادم الخلفي.