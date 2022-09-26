طبيب يحذر: كورونا لن ينتهى وعلى الجميع أخذ الجرعات التعزيزية

أكد الدكتور إسلام حسين الباحث المتخصص في علم الفيروسات، أن فيروس كورونا لم ولن يختفي من العالم، ومستمر معنا ولن يختفي من الأرض .

وقال إسلام حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذع على قناة " تن": "فيروس كورونا يصيب البشر والحيوانات ".

وتابع إسلام حسين: "متحور أوميكرون أقل حدة ويصيب الجهاز التنفسي العلوي بشكل أكبر"، مضيفا: "ثلثي سكان العالم حصلوا على لقاحات كورونا بما يقلل من خطورة الفيروس".

واكمل إسلام حسين: "انخفاض حدة المرض وزيادة المناعة أدى إلى انحسار الآثار السلبية للجائحة".

الجرعات التعزيزية

ولفت إسلام حسين إلى أن الكثير من الناس لم يعد يهتم باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك في مختلف أنحاء العالم.

وتابع إسلام حسين: "اقتربنا من فصل الشتاء ومن المتوقع أن تزداد حالات الإصابة بكورونا مع دخول فصل الشتاء.. من الضروري الحصول على الجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا تحسبا لأي موجة محتملة لفيروس كورونا ".