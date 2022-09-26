عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب يحذر: كورونا لن ينتهى وعلى الجميع أخذ الجرعات التعزيزية

كورونا
كورونا

أكد  الدكتور إسلام حسين الباحث المتخصص في علم الفيروسات، أن  فيروس كورونا لم ولن يختفي من العالم، ومستمر معنا ولن يختفي من الأرض .

 

txt

الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا

txt

تاج الدين: لا إلغاء للعلاج على نفقة الدولة.. وهذه علاقة كورونا بالزهايمر

وقال إسلام حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذع على قناة " تن": "فيروس كورونا يصيب البشر والحيوانات ".

 

وتابع إسلام حسين: "متحور أوميكرون أقل حدة ويصيب الجهاز التنفسي العلوي بشكل أكبر"، مضيفا: "ثلثي سكان العالم حصلوا على لقاحات كورونا بما يقلل من خطورة الفيروس".

 

واكمل إسلام  حسين: "انخفاض حدة المرض وزيادة المناعة أدى إلى انحسار الآثار السلبية للجائحة".

الجرعات التعزيزية 

ولفت إسلام حسين إلى أن الكثير من الناس لم يعد يهتم باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك في مختلف أنحاء العالم.

 

وتابع إسلام حسين: "اقتربنا من فصل الشتاء ومن المتوقع  أن تزداد حالات الإصابة بكورونا مع دخول فصل الشتاء.. من الضروري الحصول على الجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا تحسبا لأي موجة محتملة لفيروس كورونا ".

 

كورونا فيروس كورونا لقاحات لقاحات كورونا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة يوسف القرضاوي

على أنغام عقباوي.. عروس تثير الجدل برقصها بسلاح أبيض في الجيزة والعريس بيصقفلها

وظائف خالية.. آخر موعد للتقديم بوزارة الزراعة |تعرف على الشروط

خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي: الله يرحم شركة الأهلي لكرة القدم

رموز وأبناء النادي.. أول تعليق من شوبير على اختيارات شركة الكرة بالأهلي

فيديو أثار ضجة.. الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عن علاقتهما

رمضان صبحي يرفض عرضا ضخما من الزمالك من أجل عيون الأهلي.. تفاصيل

أخبار الأهلي | رمضان صبحى يقترب من العودة .. نجم منتخب الأولمبي يؤكد انتقاله لـ الأحمر .. عدلى القيعى رئيساً لشركة الكرة

ترشيحاتنا

هل يجوز للرجل تقبيل زوجته أمام الناس؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعًا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 27-9-2022

هل يمكن التبرع بالأعضاء التناسلية..أستاذ مسالك بولية يكشف الحقيقة..فيديو

أخبار الفن: شيرين عبدالوهاب تكشف علاقتها براقص السالسا.. وبدرية طلبة تجري 6 عمليات تجميل

سوسن بدر تكشف عن أصدقائها المقربون في الوسط الفني .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكهاني السويس يشعل السوشيال ميديا.. حال طه اتغير في يوم وليلة|القصة الكاملة

صورة صادمة| تناول الممبار في هذه الحالة يصيبك بمرض خطير

ضرب الحكم.. لقطة أثارت الجدل بين لاعب وكلاتنبرج رئيس لحنة الحكام..فماذا حدث؟

هنادي مهنا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مش قافلة الباب في موضوع الزواج .. أبرز تصريحات سوسن بدر مع عمروالليثي

«عربية الشرطة السبب».. ماذا قال سائق طريق السويس خلال التحقيقات “فيديوجراف”

الحكومة: طرح حصص من شركتي صافي ووطنية في البورصة.. فيديو

هسيب الفن وادور على وظيفة تانية .. تصريحات نارية لزينة مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ