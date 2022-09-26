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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة التضامن: لو الأولاد ورثوا المهن يحصلوا على تعليم لائق

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن العمالة غير المنتظمة بقدر ما فيها من تحديات إلا أنها ثروة بشرية تحتاج لتوظيفها بالشكل الصحيح، حيث أن جميعهم أيادي عاملة قوية ويورثوا المهن لأبنائهم، "لو الأولاد ورثوا المهن يحصلوا على تعليمهم اللائق".

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وشددت "القباج"، خلال استضافتها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، على ضرورة التزام كافة الأسر المصرية بتقليل عدد الزيادة السكانية عبر المشاركة في المبادرات التي تطلقها الدولة لتطبيق ذلك.

وأوضحت أنه بالنسبة لملف تكافل وكرامة، فنسبة المشتركين فيها من المناطق الريفية وصلت لـ68%، ما يعني أن تلك المناطق بها الكثير من العاطلين أو ممن يقوموا بتحقيق اعمالا هامشية بسيطة، "يقدروا يعملوا أكتر، وعشان كدة فتحنا مناطق صناعية وفرص تدريب لهم".

وأكدت أنه بالنسبة لملف المخدرات فبات يظهر على السطح بقوة، وتسعي الوزارة إلى حماية الشباب المصري وتأمين سائقي وسائل النقل بشكل عام، "الشباب الصغير عايز يدخن ويجرب، لكن ده يهد الدول، ودي حرب جديدة كالشائعات، وبنوعي ولادنا بداية من مدارس الثانوي والجامعات من خلال صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي".

وتابعت: "يتم التعامل مع كافة الشكاوى الواردة للوزارة على محمل الجد، ومع توسع عمل برنامج تكافل وكرامة قلت نسبة الشكاوى، والتي يتم رصد مؤشرها كل شهر، وبعد الميكنة سنحقق طفرة إيجابية، وأرحب بأي شكاوى جاية من الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ونسعي على حلها".

المخدرات التضامن التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة نيفين القباج

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