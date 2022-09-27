هاجر الشرنوبي تكشف لصدى البلد كواليس تعرضها للخطف على يد سائق أجرة

التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هاجر الشرنوبي وحكت لنا عن كواليس صادمة عن تعرضها للخطف على يد سائق أجرة، كما تحدثت معنا عن تفاصيل أعمالها القادمة.

وكانت قد كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن محاولة لتعرضها للخطف من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي.

وكتبت هاجر الشرنوبي منشور عبر صفحتها تحذر من التعامل مع قائد السيارة والشركة وكتبت: "خلي بالكوا يا جماعة علشان كنت هتخطف؛ مش عارفة كان هيخطفني ولا هيقتلني بس شكله أه".

خطوبة هاجر الشرنوبي

يذكر أن الفنانة هاجر الشرنوبي، أعلنت خطوبتها رسمياً من خلال نشرها صورة جمعتها بخطيبها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.



واقتصر حفل الخطوبة على حضور عدد من الأهل والأصدقاء في جو أسري.

وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي نشرت مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيه خلال حفل عيد ميلادها الذي تم بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهر في الفيديو أحمد الجابري، وهو يفاجئ هاجر الشرنوبي في حفل عيد ميلادها، ويقدم لها خاتم الخطوبة، فترتديه أمام الجميع وتتفاجئ بهذه اللحظة السعيدة.



