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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى خليل يُحيي حفلا على مسرح سيد درويش.. 23 أكتوبر

يحيي خليل
يحيي خليل

يحيى الموسيقار يحيى خليل حفلا موسيقيا يوم 23 أكتوبر المقبل على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ويقدم مجموعة من اشهر مقطوعاته.

يحيي خليل  أشتهر كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية، فى امريكا.

و التحق بعدها  بمعهد "روى ناب" للجاز لمدة خمس سنوات تتلمذ فيها على ايدى عازف الات البركشن الأسطورى" روى ناب"، الذى كان معلماً و ملهماً للعديد من أشهر عازفى الجاز، الذين اشتهروا فيما بعد عالمياً من أمثال جين كروبا، الذى قامت شركة كولومبيا السينمائية الشهيرة بانتاج فيلم عنه باسم "قصة حياة جين كروبا".

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يذكر أن يحيى خليل أول فنان مصري يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالى، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى باعتباره أول صانع للنجوم فى مصر والشرق كما كانت له اسهامات كبيرة فى تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

سيد درويش مسرح سيد درويش الموسيقار يحيى خليل مسرح سيد درويش بالإسكندرية دار الاوبر

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