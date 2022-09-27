الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على المستوى العالمي بشكل عنيف إلى مستويات تاريخية، و سجلت أسعار أوقية الذهب 1623 بعد 1,643 دولارا صباح أمس الاثنين بعدما سجلت 1,674.18 دولارا السبت الماضي، متأثرة بقرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، يوم الأربعاء الماضي 21 سبتمبر.

وهبطت أسعار الذهب بهذه القوة متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 20 عامًا، و صعود عوائد سندات الخزانة إلى مستويات قياسية، إذ وصل مؤشر الدولار عند 113.006 نقطة ليحلق عند أعلى مستوياته منذ 20 عام .

وتعرض الذهب لضغوطات بفعل زيادة الفائدة التي تعد الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3% و3.25%.

أسعار الذهب اليوم

انهيار أسعار الذهب

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,639 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه بقى عند مستويات 1796 دولارا، في حين وصل إلى 1750 دولارا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر من 110 دولارات في الاوقية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

على المستوى المحلي ، هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-9-2022 بعد تراجع السبت الماضي ، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1021 جنيها، بعدما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1286 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1121 جنيها بعد 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم

وضمن أسعار الذهب اليوم سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1121 جنيها للبيع، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع 1125 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو ، أي فقد منذ هذا اليوم 75 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1121 جنيها اليوم الثلاثاء 27-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1121 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1286 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1121 جنيها للبيع

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 961 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14 : 747 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 9000 جنيه

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1629 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتسجل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .