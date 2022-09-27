اكتئاب الشتاء.. فيتامين د والساعة البيولوجية من الأسباب تعرف على الحلول

"اكتئاب الشتاء".. "فيتامين د" و"الساعة البيولوجية" لعلاج الاكتئاب، منذ ما يقرب من 40 عامًا منذ إعادة اكتشاف SAD (اكتئاب الشتاء) وظهر أن الضوء مضاد فعال للاكتئاب، كان التفسير الأكثر شيوعًا الذي قدمه الباحثون للتأثيرات العلاجية للضوء هو نظرية "التحول الطوري" ، التي تجادل بأن الضوء للعيون آثاره المضادة للاكتئاب عن طريق تغيير توقيت الساعة البيولوجية .

وبحسب ما نشره موقع cet أن الضوء خاصة في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من اليوم هو روح قوية، على سبيل المثال ، يكون التعرض للضوء في الصباح الباكر فعالاً بشكل عام لعلاج اكتئاب الشتاء كما أنه يتسبب أيضًا في "تقدم طور" للساعة البيولوجية ، حيث يميل الشخص الذي يتعرض لضوء ساطع متكرر في الصباح الباكر إلى الاستيقاظ مبكرًا في الأيام اللاحقة.

لكن هناك حدود لهذا التفسير ، حيث يستجيب بعض الأشخاص للعلاج بالضوء الساطع في المساء ، وهو ما يكون له تأثيرات عكسية على الساعة علاوة على ذلك ، يستجيب الأشخاص المصابون بالاكتئاب ثنائي القطب أيضًا للضوء الساطع في منتصف النهار ، والذي له تأثيرات قليلة على الساعة البيولوجية. ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن مرضى SAD الذين تحسنوا بعد العلاج بالضوء الساطع قد طوروا أيضًا ساعتهم البيولوجية. لذلك ، أصبح هذا الارتباط مرتبطًا بالسببية. يجب أن نستنتج أن تقدم الطور الذي يغير عقارب الساعة في وقت أبكر لا يمكن أن يوفر تفسيرًا حصريًا للاستجابات المضادة للاكتئاب.

مسار يتخطى الساعة البيلوجية



يشير العمل الأخير الذي قاده باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية في نموذج الفئران للاكتئاب إلى أن تأثيرات الضوء المضادة للاكتئاب تعمل بشكل مستقل عن الساعة البيولوجية. كانوا قادرين على إثبات أن الدائرة العصبية الدقيقة تحمل إشارة ضوئية من شبكية العين إلى جزء من المهاد الدماغي ، متجاوزة الساعة البيولوجية الرئيسية في منطقة الوطاء في الدماغ. استخدمت الدراسات القوارض النشطة ليلاً (على عكس الأشخاص النشطين في النهار) ، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإثبات أن هذا المسار ، في الواقع ، متورط بشكل مباشر في التأثيرات المضادة للاكتئاب لدى البشر.



كيفية تأثير العلاج بالضوء على مضادات الاكتئاب من خلال العمل على مرور الدم عبر العين

تم تطوير هذا النموذج بعد الأخذ في الاعتبار أن الوجود الغزير للجزيئات الممتصة للضوء التي تنظم الساعة البيولوجية والنشاط في النباتات ، والتطور الموازي لجزيئات امتصاص الضوء المماثلة في الحيوانات ، أثار التساؤل عما إذا كان يمكن للبشر أيضًا امتلاك جزيئات تعمل بالمثل. - حتى لو لم تقم الحيوانات بعملية التمثيل الضوئي ، فهذا أمر بالغ الأهمية للحياة النباتية.

يعتمد النموذج على معرفة عمرها قرن من الزمان مفادها أن مركز امتصاص الضوء لجزيء الكلوروفيل له بنية كيميائية تشبه إلى حد كبير مركز امتصاص الضوء لجزء "الهيم" من جزيئات الهيموغلوبين (وبعض الجزيئات الأخرى).



الهيموغلوبين هو أكثر جزيئات امتصاص للضوء المرئي وفرة في جسم الإنسان ، ومكون الهيم في الجزيء أساسي للوظيفة الأكثر أهمية للجزيئات المحتوية على الهيم ، وهي ارتباط الغازات وإطلاقها مثل الأكسجين وأول أكسيد الكربون والنتريك. أكسيد. أدى الاكتشاف قبل ثلاثة عقود إلى أن أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتريك يمكن أن يعملوا كناقلات عصبية غازية (ناقلات غازية) في البشر وأن الضوء الساطع يحفز إفراز الهيموجلوبين لهذه الغازات النشطة عصبيًا ، كما أن إنتاج بروتينات معينة لهذه الغازات النشطة عصبيًا ، أدى إلى الاقتراح لنموذج "النقل الضوئي الخلطي" حيث يمكن للضوء الساطع على العين زيادة مستويات هذه الغازات في الدم وإيصال تأثير مضاد للاكتئاب عبر مجرى الدم إلى الدماغ. تم إثبات التأثير البيولوجي للضوء في التسبب في زيادة هذه الغازات في الدم منذ أكثر من قرن. أظهر العمل في العقد الماضي أن مثل هذه الزيادات القوية يمكن ملاحظتها في كل من نماذج الخنازير ودم الإنسان في دراسات أنابيب الاختبار. ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة إلى عمل إضافي لإثبات ما إذا كان هذا المسار مسؤولًا بشكل مباشر عن تأثيرات الضوء المضادة للاكتئاب لدى الأشخاص.

فيتامين د لعلاج الاكتئاب؟



نحن نعلم أن الضوء فوق البنفسجي على جلد الإنسان يحفز إنتاج فيتامين د. هذا التفاعل معروف جيدًا للمساعدة في تعزيز نمو قوي وصحي للعظام. تساءل الباحثون عما إذا كان فيتامين (د) مسؤولاً عن التأثيرات المضادة للاكتئاب للضوء. نظرًا لأن العلاج بالضوء الفعال لا يتطلب استخدام الأشعة فوق البنفسجية ، فليس من المحتمل أن تعمل التأثيرات المضادة للاكتئاب من خلال فيتامين د ، كما أنه لم يظهر بوضوح أن نقص فيتامين د هو عامل خطر لتطور الاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي. وبالمثل ، لم يتم إثبات أن مكملات فيتامين (د) هي علاج للاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي. لذلك ، يجب اعتبار دور فيتامين د في التأثيرات المضادة للاكتئاب للضوء غير واضح.