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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تكشف لـ صدى البلد حقيقة عودتها للسينما بـ ساعة استجابة| خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

كشفت الفنانة نبيلة عبيد حقيقة تعاقدها على فليم ساعة استجابة، والمقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة القادمة ، ويشهد عودتها للسينما بعد غياب سنوات . 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : حتى الآن لم أوقع رسمياً علي المشاركة فى بطولة فيلم ساجة استجابة، حيث أنتظر عقد جلسة عمل مع مخرج ومؤلف الفيلم للاتفاق على التفاصيل ومناقشة الشخصية ، ثم أتخذ قراري النهائي بعدها.

نبيلة عبيد ونادية الجندي : 

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن تفاصيل مشهد الصلح - كما أسماه البعض - بينها وبين الفنانة نادية الجندي أثناء تكريمهما فى مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى. 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": كنت صاحبة اقتراح أن أقوم بتقبيلها على المسرح اثناء استلام التكريم، وعرضت عليها الأمر قبل الصعود على المسرح حتى لا تتفاجأ، ورحبت على الفور. 

وأضافت نبيلة عبيد: “أردت أن أقوم بهذا الأمر أمام الجميع حتي نغلق باب الشائعات التى صاحبتنا طيلة مشوارنا الفني، فعلى الرغم من أننا قدمنا عملا تليفزيونيا معاً قبل سنوات، إلا أن البعض مازال يتحدث عن صراع بيننا أو خلافات”.

نبيلة عبيد عن علاقتها بنادية الجندي: البعض مازال يتحدث عن صراع بيننا|فيديو

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وأشارت نبيلة عبيد، إلى أن المشهد الذي جمع بيننا على المسرح أضفي روحا من السعادة على الحاضرين، كما أنه سيؤدي لغلق باب محاولات الوقيعة بيننا أو الشائعات عن خلافاتنا بشكل نهائي وواضح للجميع .

يشار إلى أن الفنانة نادية الجندي احتضنت الفنانة نبيلة عبيد، أثناء التكريم في مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٢، الأمر الذي لقي إعجاب وترحيب الحضور، من خلال التصفيق الحاد على الموقف، في حفل انطلاق مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٢.

دي المصالحة
من جانبه علق الفنان القدير يحيى الفخراني مدير مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٢، على الأمر، قائلا: "دي المصالحة الوطنية اللي بيقولوا عليها"، قبل أن يدخل الجميع في حالة ضحك على الموقف.

نبيلة عبيد نادية الجندي ساعة استجابة الفنانة نادية الجندي مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة للدراما ٢٠٢٢ الفنانة نبيلة عبيد

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