بادية بالم هيلز.. خيارك الأمثل لرفاهية السكن في أكتوبر

بادية بالم هيلز Badya Palm Hills هي خيارك الأمثل لمعرفة المعنى الحقيقي لرفاهية السكن في واحد من أفخم كمبوندات أكتوبر، إذ يُعد مدينة إبداعية متكاملة تتمتع بالرقي والفخامة، بتصميمات عصرية تأسرك بسحرها وأصالتها على أجمل المناظر الطبيعية.

يُعد مشروع “بادية” واحدا من أكبر إنجازات شركة “بالم هيلز” العقارية، والتي أبدعت في طرح قطعة فنية بقلب مدينة 6 أكتوبر، حيث إنها توفر لك فرصة استثمارية فريدة بأرقى المُدن السكنية في مصر.

وإذا كنت واحدا من سكان كمبوند “بادية بالم هيلز”، ستعيش تجربة فريدة وسط جميع الخدمات الأساسية والترفيهية، على مساحة ضخمة تبلغ نحو 3000 فدان مقسمة بعناية شديدة، لكي تنعم أنت وأسرتك بحياة الرفاهية، والعيش داخل مدينة متكاملة كبيرة توفر لك ولأسرتك منزل الأحلام.

وفي السطور القادمة سنتعرف على المزيد من التفاصيل لمساعدتك على اختيار وحدة أحلامك في أميز كمبوندات أكتوبر.

موقع كمبوند بادية بالم هيلز

يتميز موقع Badya بقلب مدينة 6 أكتوبر بقربه من طريق الواحات، تحديدًا على منطقة الامتداد الجديدة، كما أنه يتمتع بإطلالة ساحرة على أهرامات الجيزة، الأمر الذي يجعله واحدا من أفضل كمبوند في الشيخ زايد.

ويتميز موقع بادية بوقوعه على بعد حوالي 15 دقيقة عن مركز مدينة 6 أكتوبر، مما يوفر على القاطنين شبكة مواصلات ذكية جديدة، فهو من أكثر المشروعات ارتباطًا بالطرق السريعة الجديدة؛ حيث يقترب من عدة طرق مثل الطريق الدائري وطريق الإسكندرية الصحراوي وطريق المحور.

ومن أكبر مميزات موقع بادية هو وقوعه في مدينة 6 أكتوبر، التي تتوفر بها وسائل المواصلات المستحدثة، مثل الخط الرابع للمترو والقطار الأحادي التي ستخدم هذه المنطقة في المستقبل القريب.

ويقترب مشروع بادية من أشهر المناطق بأكتوبر، مثل: مول مصر، نادي وادي دجلة، ومدينة الإنتاج الإعلامي وفندق موفنبيك، وتبعد عن مدينة الشيخ زايد دقائق معدودة، الأمر الذي يُسهل عليك عملية التنقل من وإلى جميع الأنحاء خلال دقائق معدودة.

مساحة وتصميم بادية بالم هيلز

خصصت شركة “بالم هيلز” العقارية مساحة ضخمة تبلغ نحو 3000 فدان، حيث أعطت له تميزًا لكبر مساحته، والسماح لتوفر باقات مميزة من الخدمات الوفيرة، مما جعله واحد من أفضل وأكبر كمبوندات اكتوبر.

وقد اعتمدت التصميمات المعمارية لكمبوند بادية بالم هيلز على أحدث الطِراز العالمية التي تمزج بين العصرية والكلاسيكية، حيث اهتمت الشركة المطورة اهتمامًا كبيرًا بطرح تصميمات مختلفة لتتناسب مع ذوق وطبيعة كل فرد، على يد أفضل الخبراء والمهندسين المتخصصين لتقديم كل ما هو جديد ومبدع.

مساحات الوحدات داخل بادية

طرحت شركة بالم هيلز العقارية وحدات مشروعها بمساحات متنوعة وأنواع متباينة ما بين شقق مستقلة، وتاون هاوس (Middle)، وتوين هاوس (Corner)، وفلل مستقلة، وجراند فيلا، على مساحات تتراوح بين 86 متر وتصل إلى 600 متر مربع للفيلات الكبرى.

وتوفر الشركة العديد من الوحدات داخل بادية بالم هيلز؛ حيث يتضمن بادية حوالي 1040 وحدة بجانب 340 فيلا، وهي مقسمة كالآتي:

شقق سكنية

تتراوح مساحاتها من 90 مترا مربعا حتى 217 مترا مربعا.

كما تتوفر شقق بحديقة على مساحة تبدأ من 144 مترا مربعا وتصل إلى 172 مترا مربعا.

التاون هاوس (Corner)

بمساحات تبدأ من 189 مترا مربعا وتصل إلى 230 مترا مربعا.

التوين هاوس (Middle)

على مساحات تبدأ من 281 مترا مربعا.

البنتهاوس

تتراوح مساحاتها من 217 مترا مربعا إلى 247 مترا مربعا.

الفلل المستقلة

تبدأ من 264 مترا مربعا وحتى 600 متر مربع.

خدمات تتوفر في بادية بالم هيلز

تتوفر مساحات خضراء ولاند سكيب على مساحات كبيرة لتضفي جوًا من الهدوء والخصوصية.

مسطحات مائية وبحيرات صناعية بمياه صافية لإعطاء الوحدات السكنية مظهر ساحر وإطلالات رائعة.

العديد من حمامات السباحة بأشعار متنوعة تناسب جميع الأعمار.

لمحبي الرياضة وفر كمبوند بادية تراك مُخصص لمُحبي مُمارسة الركض والمشي وركوب الدراجات الهوائية وسط المساحات الخضراء.

يوجد داخل بادية كلوب هاوس، وذلك لتحقيق أعلى مُعدل من الرفاهية والمُتعة.

يتوافر في بادية نادٍ اجتماعي لزيادة النشاط الاجتماعي بين السكان.

يوجد جيم مجهز على أعلى مستوى من أجل سهولة ممارسة التمارين الرياضية.

يحتوي بادية على نادٍ صحي مُجهز لضمان حصول السُكان على نظام صحي مُتكامل.

خدمة طبية على أعلى مستوى من صيدليات ومراكز طبية.

نظام أمني متكامل على مدار 24 ساعة، كما توجد كاميرات مراقبة على أعلى مستوى.

يحتوي على العديد من المطاعم والكافيهات التي تُقدم أشهى وألذ المشروبات والمأكولات الشرقية والعالمية.

منطقة تجارية تضم أشهر المحلات التجارية والعالمية.

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أسعار كمبوند بادية

يمكنك الآن امتلاك وحدتك السكنية في أرقى المشروعات العقارية في 6 أكتوبر بأسعار مناسبة للغاية تُعد هي الأفضل داخل مدينة أكتوبر، ويبدأ سعر الوحدات من 2,300,000 مليون جنيه مصري.

ولم تكتفِ شركة بالم هيلز للتطوير العقاري بطرح أسعار تنافسية للغاية فقط، بل وفرت بأنظمة سداد مرنة وتسهيلات كبيرة لتسهيل عملية الشراء وتخفيف العبء على عملائها، لتمكنهم من امتلاك وحدة أحلامهم بسهولة ويسر، وجاءت أنظمة السداد كالتالي:

يمكنك دفع مقدم 10% وتقسيط المبلغ المتبقي على فترة سداد تصل إلى 6 سنوات بدون فوائد.

الشركة المطورة لمشروع بادية

شركة بالم هيلز العقارية Palm Hills Developments هي الشركة المسئولة عن تطوير وتنفيذ بادية بالم هيلز Badya Palm Hills، وتُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصرية.

تأسست بالم هيلز للتطوير العقاري في عام 2005 من قبل منصور والشركة المغربية للاستثمار والتنمية، وهي تقوم في المقام الأول بتطوير مشروعات عقارية ومنتجعات عقارية وتجارية متكاملة.

كما أشرفت الشركة على تنفيذ وتصميم أكثر من 26 مشروعًا، ولدى الشركة العديد من المشروعات السكنية المميزة، كما أن مشروعاتها العقارية المتنوعة تغطي نحو 27 مليون متر مربع في مصر.

من سابقة أعمال شركة بالم هيلز

مشروعات بالم هيلز التجمع الخامس

بالم هيلز القطامية.

ذا فيلدج.

فيلج جيث.

فيلدج افينيو.

فيليدج جاردنز قطامية.

كابيتال جاردنز.

بالم هيلز التجمع الخامس .

مشروعات بالم هيلز أكتوبر

بالم هيلز أكتوبر.

بادية بالم هيلز.

جولف اكستننشن.

جولف فيو.

بالم بارك.

وود فيل.

كاسا.

بامبو اكستنشن.

بالم فالي.

ذا كراون.

مشروعات بالم هيلز السخنة

لاجونا باى.

مشروعات بالم هيلز الساحل الشمالي

هاسيندا وايت.

هاسيندا باي.

مشروعات بالم هيلز الإسكندرية