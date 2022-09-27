جدة السعودية.. أعلى مدينة على وجه الأرض تسجيلا للحرارة أمس

احتلت مدينة جدة السعودية أعلى درجة حرارة عُظمى على وجه الكرة الأرضية ليوم أمس الاثنين ، والتي سجلت بواقع 45.5 درجة مئوية مُتجاوزة بذلك جميع مناطق العالم، وذلك على الرغم من حلول فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي.

وذلك؛ بحسب مُنظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول.

يأتي ذلك، نتيجة تأثر مدينة جدة بنشاطٍ لرياح الصبا "الشرقية"، التي عملت على رفع درجات الحرارة لمُستويات صيفية، وتتسبّب ذات الرياح في سيادة أجواء مُغبرة وجافة ومُزعجة للغاية في المدينة.

وكان قد توقّع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، نجران، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية تتحوّل تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.