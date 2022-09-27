صحف الإمارات.. مصر تعتمد زراعة الرئة من الحالات المتوفاة حديثاً.. روسيا تستعد لضم 15% من أوكرانيا.. كندا ترفع جميع قيود كورونا أول أكتوبر

- ألغام الحوثي تقتل أكثر من 100 مدني في الحديدة

- بوتين يمنح ادوارد سنودن الجنسية الروسية

- الكونجرس الأميركي يحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا

- وقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات ‎كوفيد19 بالإمارات



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة البيان الإمارات؛ إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أنه سيتم قريباً اعتماد زراعة الرئة في مصر لأول مرة.

وأوضح عبد الغفار أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجَّه بأن يكون معهد ناصر مركزاً طبياً عالمياً، مشيراً إلى أنه جارٍ توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه سيتم إنشاء أكثر من معهد في محافظات مختلفة حتى يكون نقطة ارتكاز عن المنظومة الصحية.

وأضاف أن التصميمات تتم مراجعتها حالياً من أكبر المكاتب الهندسية على مستوى العالم، مؤكداً أن السيسي يريد إنشاءه بحيث يستطيع تقديم الخدمة لـ100 سنة مقبلة.

ولفت إلى أن أكثر من 1.3 مليون مصري استفادوا من قرار القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليار جنيه، مضيفاً أن قوائم الانتظار لن تنتهي في أي دولة حول العالم، ولكن يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف المعاناة.

وذكر أن قوائم الانتظار لا تتعدى 4 أسابيع في عمليات القلب المفتوح، والدول تبذل جهودا لتسريع الجهود أكثر من ذلك، مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زراعة الرئة في مصر من الحالات المتوفاة حديثاً.

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لضم نحو 15 في المئة من الأراضي الأوكرانية رسمياً، بعد إجراء استفتاءات في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية أو انفصاليون مدعومون من روسيا، بشأن الانضمام إلى روسيا.



لا يمكن للغرب ولا أوكرانيا منع بوتين من المطالبة بالمناطق، على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقولون إنهم يرغبون في أن تتغلب أوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة، وإنهم سيساعدونها على تحقيق ذلك، من خلال توفير الأسلحة، لكن دون مشاركة قوات حلف الأطلسي.

وقال البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة مستعدة لتكبيد روسيا خسائر اقتصادية إضافية، بالتعاون مع حلفاء أمريكا إذا مضت موسكو قدماً في ضم أجزاء من الأراضي الأوكرانية.

ومع ذلك فإنه بعد فرض عقوبات صارمة على روسيا لم يتبق الكثير من العقوبات الاقتصادية ما لم تتمكن الولايات المتحدة من حمل الصين والهند على الموافقة على وضع حد أقصى لأسعار الطاقة الروسية بشكل ما.

وأشارت الصحيفة الي تصريحات بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة في محافظة الحديدة اليمنية بأن أكثر من مئة مدني قتلوا نتيجة الألغام والمتفجرات، منذ أن نفذت القوات الحكومية عملية إعادة الانتشار في جنوب المحافظة، وأعزبت عن قلقها البالغ إزاء استمرار الوفيات والإصابات بين صفوف المدنيين، بسبب الذخائر المتفجرة.

وفي بيان لها قالت البعثة: إنه ومنذ تغيير الخطوط الأمامية في 12 نوفمبر 2021 تم الإبلاغ عن وقوع 242 ضحية مدنية في الحُديدة من بينها (101) شخص وفاة جراء ذلك، و(141) آخرين أصيبوا، بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب، وإنه في الأيام الثلاثة الماضية وحدها تم تسجيل وقوع 15 ضحية جراء الألغام الأرضية والمتفجرات، بما في ذلك وفاة طفل واحد، وإصابة (12) طفلاً آخرين.

البيان وصف هذه الحصيلة بالمؤسفة وقال: إنها بمثابة تذكير بالأثر المدمر لمخلفات الحرب على السكان المدنيين في المحافظة، وجدد الدعوة لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة في المحافظة، وأكد أن البعثة لا تزال ملتزمة بدعم الأطراف، وتوفير التنسيق والدعم الفني للأعمال المتعلقة بالألغام، بما في ذلك دعم التوعية بمخاطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

فيما سلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء علي؛ تعتزم الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو إنهاء العمل بإلزامية التطعيم، واختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحجر الصحي المطلوبة من المسافرين الدوليين بنهاية الشهر الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الاثنين، أن إلغاء القيود عبر الحدود تضع كندا جنبا إلى جنب مع عشرات الدول التي دخلت مرحلة جديدة من جائحة كوفيد-19، عن طريق إنهاء الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤلون في أتاوا، اليوم، إنه اعتبارا من مطلع أكتوبر، لن يتعين على جميع المسافرين الذين يدخلون كندا تقديم إثبات على حصولهم على اللقاح، والخضوع للاختبار، والحجر الصحي أو العزل، أو إدخال معلومات عن الصحة العامة في التطبيق الحكومي أو الموقع الإلكتروني للحكومة.

كما ستلغى هذه المتطلبات أيضا بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات محلية والقطارات. ولن يُطلب من ركاب الرحلات البحرية إجراء اختبارات قبل الصعود للسفن أو إثبات حصولهم على التطعيم.

وأشارت الصحيفة الي قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح، المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية.

وجاء في مرسوم رئاسي نُشر الاثنين أن ادوارد جوزف سنودن المولود في 21 يونيو 1983 مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بعض البيانات.

ولفتت الي ما ذكره مصدر أميركي مطلع، الاثنين، أن أعضاء الكونجرس الأميركي الذين يتفاوضون على فاتورة إنفاق اتفقوا على أن تشمل مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 12 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن ذلك جاء استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية اهتمت بإعلان هيئة الطوارئ والأزمات الإماراتية عن وقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات ‎كوفيد19، والالتزام بتوفير بياناتها المحدثة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وذكرت الهيئة : بالنسبة لقطاع الطيران، فيعمل القطاع بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب البروتوكول الوطني للطيران، فيما يترك لشركات الطيران القرار في تحديد اختيارية أو الزامية لبس الكمامة على متن الطائرات.

وأضافت الهيئة : كما يتم تحديد متطلبات فحوصات المغادرين من المطعمين وغير المطعمين بناء على طلب الوجهة المراد السفر إليها، أما فيما يخص القادمين إلى الدولة، فالبروتوكول الحالي المطبق مازال ساريًا للمطعمين وغير المطعمين.

كما نوهت الصحيفة الي استضافة مجلس الأمن السيبراني الإماراتي "ندوة UAE Cloud Security" لمناقشة الأمن السحابي، وتأثير المنطقة الثانية من مراكز بيانات Amazon في الإمارات العربية المتحدة.