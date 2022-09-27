السياحة والفنادق بحلوان تحتفل بتخريج دفعتين من برنامج إدارة وتشغيل المطاعم

احتفلت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بتخريج الدفعتين الخامسة والسادسة لبرنامج إدارة وتشغيل المطاعم التعليم التبادلى بالتعاون مع شركة مانفودز ماكدونالدز مصر

وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وريادة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية ، واقيمت الاحتفالية بفندق سفير بالدقى.

هنأ الدكتور حسام رفاعي الخريجين والأهالي بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم القادمة، مؤكداً أن خريج جامعة حلوان هو خريج متميز وفريد من نوعه في سوق العمل، مضيفاً أن اليوم هو تكليل لجهود الطلاب ودفعة للانطلاق في سباق الحياة ، ويجب أن تخوضوه بجد واجتهاد .

أكدت الدكتورة سهى عبد الوهاب أن هذا البرنامج فريد من نوعه ومميز، ويؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل منذ اليوم الأول للدراسة حيث يسمح للطالب بجانب الدراسة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بالتدريب فى مجال التخصص في أحد مطاعم ماكدونالدز مصر، حيث أن البرنامج يأتى ضمن مفهوم التعليم التبادلى والمبني على دمج الدراسة الأكاديمية مع الخبرة العملية، مما يمكن الشباب من الحصول على مهارات سوق العمل ومتطلباته، والتخرج بفرص واعدة للعمل بشكل مباشر بأداء متميز.