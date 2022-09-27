عبارات غير لائقة.. الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني بشأن تصريحات ضد أردوغان

اعربت أنقرة، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها بشدة الألفاظ التي تفوّه بها نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني بحق الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان تجاه أزمة اللاجئين.

ووفقا لشبكة "تي ار تي" التركية، استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني في أنقرة على خلفية تصريحات نائب رئيس البرلمان الألماني فولفغانج كوبيكي، بحق الرئيس التركي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها: "ندين بأشد العبارات التصريحات المهينة التي أدلى بها فولفغانغ كوبيكي، نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، بشأن رئيسنا، خلال خطاب ألقاه في إطار الحملة الانتخابية لولاية ساكسونيا السفلى".

وأضافت: "تصريحات كوبيكي بشأن أردوغان غير مقبولة ولا تليق بمنصبه وتفتقد للأخلاق السياسية والمسؤولية".

وشددت على أن "عبارات كوبيكي غير اللائقة عن أردوغان تظهر مستواه السياسي والأخلاقي الدنيء وتكشف عن ابتذاله".

وأشارت الخارجية التركية إلى أنه "تم إبلاغ رد فعلنا بشأن هذه القضية إلى السفير الألماني في أنقرة، الذي تم استدعاؤه إلى وزارتنا اليوم".