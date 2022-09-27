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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان تكشف تفاصيل الالتحاق المباشر ببرنامج اللغة الفرنسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الاداب جامعة حلوان عن فتح باب القبول ببرامج الساعات المعتمدة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ ، للطلاب الحاصلين على مجموع كلية الاداب انتظام بالثانوية العامة ولا يشترط ان تكون بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق موجهة للكلية.

وكشفت الدكتورة أمل فكري منسق برنامج اللغة الفرنسية باداب حلوان ان من بين برامج الساعات المعتمدة برنامج اللغة الفرنسية و الترجمة، ومن  اهداف هذه البرامج هو  التعرف علي سمات الثقافة والفنون الاوروبية والالمام بأهم مصطلحات اللغة التخصصية في مجالي السياحة والتجارة والاعمال وغيرها من المجالات والالمام بأساسيات وقواعد اللغة كلغة اوروبية حديثة،  واكتساب مهارات التواصل والمهارات المهنية في المجالات التخصصية المختلفة.

وتتم الدراسة بهذه البرامج في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

ويتميز البرنامج بوجود عدد من المقررات التي تعمل على تنمية مهارات الطالب في المجالات التالية:
١- إجادة اللغة تحدثًا وكتابة، فضلا عن اللغة العربية الأم. 
٢- إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية من اللغة الي اللغة العربية والعكس. 
٣-اكتساب مهارة الفن والتعبير في لغة أوروبية أخرى. 
٤-امتلاك المهارات المهنية والتقنية اللازمة التي تؤهل الطالب لسوق العمل. 
٥- يقوم بالتدريس نخبة متميزين من الأساتذة المتخصصين في مجال الدراسة. 
٦-يعتمد البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية. 
٧-وجود مخططات اختيارية مما يتيح للطالب الحرية في اختيار دراسته.

ويتطلب الالتحاق بالبرنامج عدة شروط حيث يشترط قبول خريجى المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات ( لغة ثانية فرنسى ) و الطلاب الوافدين،  ويتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي،  طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، حملة المؤهلات العليا بشرط ألا يكون مر على سنة التخرج أكثر من خمس سنوات، يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة،  وبالنسبة لطلاب المدارس الفرنسية يتم قبولهم دون إجراء أي اختبارات و الاكتفاء بعقد مقابلة شخصية  بينما جميع الطلاب من كافة المدارس الأخرى يعقد لهم اختبار للقبول ومقابلة شخصية .

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