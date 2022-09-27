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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طعن واحد على انتخابات عليا الوفد في اليوم الثاني

حزب الوفد
حزب الوفد

أعلنت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا و سكرتارية الهيئة الوفدية برئاسة حسين حلمي وعضوية سمير عيد خميس ومحمد حسين صادق عن تلقي طعن واحد في اليوم الثاني من عملها.

بدأت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا و سكرتارية الهيئة الوفدية عملها، صباح اليوم في تمام العاشرة صباحا، وانتهت في تمام الرابعة مساءً.

وتستمر اللجنة في عملها يوميًا في تمام العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءً حتى الخميس المقبل، باستثناء يوم الخميس المقرر فيه غلق باب تلقى الطعون حيث ينتهي العمل فيه في تمام الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تُعلن بعدها قائمة الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام بعد انتهاء فحص الطعون.

انتخابات الخامسة مساء سكرتارية الهيئة الوفدية انتخابات الهيئة العليا قائمة الأسماء النهائية الهيئة الوفدية

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