عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية .. تنفيذ 67 قرار إزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات.

وأشار محافظ الإسكندر ية أنه خلال اليومين الماضين  تم تنفيذ 67 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للموارد المائية و الري، بنطاق حي وسط.

بعنوان "مملكة الحيوان".. افتتاح احتفالية العلوم الـ 16 بمكتبة الإسكندرية

تضمنت 932 كتابًا و20 دورية.. مكتبة الإسكندرية تتسلم مجموعة إصدارات مهداة من الصين

ورشة عمل فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حول اجتياز المقابلات الشخصية

اليوم.. عروض من مصر وتونس وكسوفو في مهرجان الإسكندرية المسرحي

جنايات الإسكندرية: إحالة أوراق شخصين للمفتي بتهمة الاتجار في الهيروين

افتتاح ورشة تدريبية للعارضين المشاركين بمبادرة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني في الإسكندرية

الأسانسير وقع بيها.. ندى ماتت قبل الاحتفال بتخرجها من كلية الصيدلة| تفاصيل مأساوية

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

 كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية ووجهت جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

الاسكندرية الأراضى الزراعية محافظة الاسكندرية رؤساء الاحياء التعديات على الاراضي الزراعية إزالة التعديات املاك الدولة محافظ الاسكندرية رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك في هذه الحالة

الأهلي يحسم صفقة جديدة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بمشاركة 51 عارضا.. تدشين مبادرة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية بالإسكندرية

افتتاح ورشة تدريبية للعارضين المشاركين بمبادرة أيادي مصر للتسويق الإلكتروني في الإسكندرية

حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم ندوة حول "الفن وتأثيره على قيم المجتمع"

الاتحاد السكندرى يوافق على رحيل إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين

مكتبة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها تشجيانغ الصينية

بعنوان "مملكة الحيوان".. افتتاح احتفالية العلوم الـ 16 بمكتبة الإسكندرية

تضمنت 932 كتابًا و20 دورية.. مكتبة الإسكندرية تتسلم مجموعة إصدارات مهداة من الصين

ورشة عمل فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حول اجتياز المقابلات الشخصية

ترشيحاتنا

استعادة تمثال للمعبودة إيزيس من سويسرا

ميدفيديف: الخوف سيمنع الناتو من الرد حال استخدام روسيا الأسلحة النووية أولا

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا مباشر الآن (0-0) لحظة بلحظة

نجل فكري صادق بعد تصريحات والده: كامل اعتذاري للنجم الراحل سعيد صالح

وزير التموين: الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني

ارتفاع أسعار 5 سلع تموينية.. التجارة الداخلية: الزيادات بسيطة ويتحملها المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

تأثير عجيب لشرب الشاي على الصحة الإنجابية للرجال.. تفاصيل

ندى بسيوني في ضيافة صدى البلد احتفالا بنجاح مسلسلها أعمل إيه

فستان كاجوال.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها على إنستجرام| شاهد

فيديو

ظهرت معه في كليب.. كل ما تريد معرفته عن حنين ابنة محمد رمضان/فيديوجراف

أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل الظهور الأول لوالدة مايان السيد.. شاهد

شاب يدفع 2 مليون جنيه بجلسة عرفية في سيناء.. إيه حكايته؟ فيديوجراف

حذفت صورهما معا.. هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ