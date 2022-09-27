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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب يد 2002 بالأهلي: الفوز على الزمالك دفعة قوية في بداية الموسم

صدى البلد

أكد أشرف عواض، مدرب فريق الشباب مواليد 2002 لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأوضح أن المباراة كانت قوية للغاية، وشهدت منافسة شرسة، وأن شباب الأهلي كانوا على قدر المسئولية وتحلوا بشخصية النادي، إلى أن نجحوا في حسم اللقاء لصالحهم.

وأشار إلى أن تحقيق الفوز على الزمالك بملعبه في بداية الموسم يمنح دفعة قوية، ويؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح نحو المنافسة على اللقب.

وأضاف عواض: «الفوز عكس عقلية فريق الشباب بالإصرار على الفوز، وهو ما يمنح مؤشرات إيجابية على مستقبل كرة اليد بالنادي».

أشرف عواض بطولة دوري المرتبط النادي الأهلي فريق الشباب مواليد 2002 لكرة اليد بالنادي الأهلي الزمالك

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