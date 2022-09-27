أمين عام الناتو: دعم الحلفاء لسيادة أوكرانيا راسخ

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرج، إنه أوضح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي أن أعضاء الحلف ثابتين في دعمهم لسيادة أوكرانيا وحقها في الدفاع عن نفسها.

وقال ستولتنبرج، في تغريدة عبر موقع تويتر أوردتها قناة “سي إن إن”، الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "الاستفتاءات الصورية التي أجرتها روسيا لا تمتع بالشرعية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفا أن "هذه الأراضي أوكرانية".

يذكر أن استفتاءات خاصة بالانضمام إلى روسيا انطلقت في 4 مناطق بأوكرانيا - لوجانسك ودونيتسك في الشرق، وخيرسون وزاباروجيا في الجنوب، يوم 23 من سبتمبر الجاري، واستمرت حتى وقت سابق من اليوم الثلاثاء.