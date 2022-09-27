دي حلاوة.. حسن شاكوش يشوق جمهوره لأغنية جديدة

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أحدث أعماله الفنية الجديدة وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام".



ونشر شاكوش بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "دي حلاوة، قريبًا".

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يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش، طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.



أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.