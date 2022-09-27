12 ألف زائر للمتحف المصري.. والأثار: 200 عام على فك رموز حجر رشيد | فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد الإقبال الكبير لزيارة المتحف المصري وعدد الزوار يتجاوز 12 ألفا، قائلا :"هي دي مصر".



أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، في مداخلة هاتفية، أن نحتفل بمرور 100 عاما على علم المصريات، مضيفا أن نحتفل بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن زحام راقي لزيارة المتحف المصري بعد فتحها مجانا للمواطنين، مستدركا أن كنا نتوقع زيادة أعداد الزائرين للمتحف الأثرية المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة متخصصة لتقديم الخدمات التي تليق بالمتحف المصري.

