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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشارك في حوار حول التمكين الاقتصادى للمرأة الأفريقية

قضية التمكين الاقتصادى
قضية التمكين الاقتصادى للمرأة الأفريقية

تحدثت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حول قضية التمكين الاقتصادى للمرأة الأفريقية وذلك فى حوار شارك فيه أعضاء منظمة المدن والحكومات الأفريقية " REFELA "  و ايريك ادامز عمدة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق زووم .

حيث أشارت " المحافظ " خلال مشاركتها إلى اهتمام منظمة الريفيلا  بهذا الموضوع وذلك لأهمية الدور الذى تلعبه المرأة الأفريقية فى تحقيق النمو الاقتصادى بالمجالات المختلفة فهى شريك أساسى فى مسيرة التنمية ،لافتة الى جودة المنتجات التى تنتجها المرأة الأفريقية بمهارة عالية وجودة فريدة ، كما أوضحت إلى أن كافة المؤشرات أكدت مساهمة ريادة الأعمال النسائية فى رفع نقاط النمو الاقتصادى ،لافتة الى أن هذا الأمر يواجه العديد من العقبات والتى يأتى أهمها ضعف الامكانات المالية للسيدات و أيضًا ضعف فرص المجالات التسويقية.

وأضافت " محافظ دمياط " أن الدولة المصرية قد عملت على تخطى   تلك العقبات بإطلاق منصة " أيادي مصر " والتى ساهمت وبشكل كبير فى الترويج وفتح آفاق تسويقية لمنتجات السيدات،  مشيرة إلى أنه ومع هذا النجاح الكبير فقد تم إطلاق المنصة على مستوى القارة الأفريقية لتحمل اسم " أيادي أفريقيا " .

فيما وقد أعربت " الدكتورة منال عوض " عن تطلعها الى تحقيق التعاون مع ولاية نيويورك لدعم توسع تلك الأفكار واتاحة فرص جديدة لرائدات الأعمال الأفريقيات وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهن بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك طبقًا لمتطلبات ولوائح محددة بما يضمن حماية حقوق المنشأ من خلال وضع بطاقات تعريفية للمنتجات اليدوية والحرفية الأفريقية،  وبما يساهم أيضا فى انشاء نظام يستفيد من خلاله السيدات الأفريقيات و سيدات ولاية نيويورك للتدريب على التقنيات المختلفة وتخطى كافة العقبات  .

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