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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حادث مروع على الطريق الدولي بدمياط الجديدة ووفاة 3 أشخاص

صدى البلد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد اصطدام سيارتين ملاكى بسياره ميكروباص على الطريق الدولى بدمياط الجديدة.

كان قد تلقي اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، اخطارا يفيد بوقع حادث تصادم على الطريق الدولى أمام جامعه حورس أدى لاصابه أسرة داخل ميكروباص وفاه شخصين يقودان سياره ملاكى وشخص ثالث من الماره على الطريق.

وأكد شهود العيان بموقع الحادث، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتين ملاكي بسياره ميكروباص كانت بها اسره دمياطيه وأصيب أفراد الاسره باصابات وتوفي شابان يقودان سيارتين ملاكى كانا يقودان السيارتين بسرعه جنونيه كانت ملفته لباقي السيارات على الطريق كما توفي شخص ثالث كان بالجزيرة الوسطى على الطريق نتيجه لاصطدام إحدى السيارات الملاكى به

على الفور انتقلت رحال الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفي الأزهر بدمياط الجديدة. 

دمياط حادث تصادم الطريق الدولى وفاة شخصين الملاكي

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