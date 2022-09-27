الصحة تعلن مفاجأة عن تحول معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أخر تطورات مدينة الطب في معهد ناصر، مؤكدا أن هذه المدينة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن معهد ناصر سيتحول لمدينة طبية متكاملة متخصصة، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مراكز متخصصة مثل مركز لزراعة الأعضاء.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مركز مصر لزراعة الأعضاء سيكون على أعلى مستوى، لافتا إلى أن لأول مرة سيكون في مصر مركز متكامل بسعة استيعابية كبيرة لزراعة الأعضاء.

مليون و200 ألف مريض سنويا يترددون على معهد ناص



وأكمل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن أكثر من مليون و200 ألف مريض سنويا يترددون على معهد ناصر، لافتا إلى أن معهد ناصر متميز في عمليات زرع النخاع.

