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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: السيسي يريد أن تكون مصر ذات جودة عالمية في العلاج الطبي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أننا نستهدف أن تكون  زراعة القلب والبنكرياس في مصر.

 

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وأضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن جامعة عين شمس سيكون بها أول مركز لزراعة الرئتين.

 

الهدف الحفاظ على المواطن المصري وصحته


وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن تكون مصر ذات جودة عالمية في العلاج الطبي، لافتا إلى أن الهدف الحفاظ على المواطن المصري وصحته.
 

حسام عبدالغفار أحمد موسى وزارة الصحة الصحة زراعة القلب عبدالفتاح السيسي

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