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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبري فواز: أوجه التحية لياسر جلال لاتقان دوره في مسلسل الاختيار 3

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إنه فوجئ عندما شاهد الفنان ياسر جلال في كواليس مسلسل الاختيار 3، موجها له التحية لاتقان دوره في المسلسل.

وتابع صبري فواز: "مكناش لسه بدأنا تصوير، ولما اتكلمنا قالي بعدها إن كلامي فرق معايا، وقالي أنا بصيت في وشك وشفت الشخصية وقلت لازم أركز لك".

وأضاف فواز خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "تحية مني لياسر جلال، عمل شغل حلو جدا، وكان شايل حمل كبير، والشغل تحت الضغط بالطريقة دي بيبقى صعب".

واستمرّ الفنان، في الحديث عن مسلسل الاختيار 3، قائلا: "لما كان في اجتماع للإخوان، وقلت مين الكاستنج العظيم اللي جاب الشخصيات دي كلها، وكل الشخصيات كانت مميزة ودقيقة للغاية".

 

ستقارن بينها وبين التمثيل

وأكد: "بالنسبة لوثائقيات الاختيار، كنت أعلم أن الناس ستقارن بينها وبين التمثيل، ولكن أنا بشكل عام، أتعامل مع الروح في الشخصيات التاريخية والحقيقية التي قدمتها، وهو ما يختصر أمورا كثيرا وتصل إلى الجمهور، وهو ما حدث معي عندما جسدت شخصية بليغ حمدي وشخصية بن لادن وهيكل، فكرة إنك تجيب روح الشخصية بتغطي الفروقات في الشكل".

مسلسل الاختيار صبرى فواز الشخصيات التاريخية ياسر جلال حمل

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