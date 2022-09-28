أخبار التكنولوجيا|موبايل تاتش من نوكيا يغنيك عن كل الهواتف الغالية.. وقم بتحديث واتساب فورًا لوجود ثغرات أمنية خطيرة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مع ارتفاع الأسعار التي تشهدها الهواتف الذكية في الوقت الحالي، خاصة أسعار هواتف الفئة المتوسطة والرائدة، يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف عن هاتف ذكي بإمكانات جيدة يقدم له المتطلبات التي يحتاجها مع المحافظة على سعر رخيص.



كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تعمل على إطلاق هاتف جديد للشباب وبسعر رخيص، مع عدد من المواصفات الفائقة، حيث سيصدر الهاتف ضمن علامتها التجارية الفرعية ريدمي، كهاتف جديد في سلسلة Redmi Note 11 المميزة ، والتي حققت مبيعات عالية في الفترة الأخيرة.



يحتوى تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر، فيسبوك Facebook، على الكثير من البيانات والمعلومات الشخصية التي تعتبر حسّاسة للغاية إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة، حيث يجب على جميع المستخدمين تأمين هذه البيانات لتقليل تعرضهم على الأقل لتسريبات أو اختراقات مستقبلية.



كشف خبراء في الأمن الإلكتروني ضرورة القيام بتحديث تطبيق واتساب WhatsApp فورا، وذلك بعد اكتشاف عدد من الثغرات الخطيرة التي يمكنها اختراق جميع بيانات المستخدمين الحسّاسة عن بعد من مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.

أعلنت أخيرًا شركة شاومي الصينية عن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 12T ، والمنتظرة منذ فترة، حيث ستضم الهواتف عدد من الإمكانات الفائقة مما يجعلها تنافس ضمن أفضل هواتف أندرويد في الأسواق.



تعمل منصة واتساب “WhatsApp” على إصلاح خطأ أمني "خطير" يعرض بيانات الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد Android للخطر.



أكدت شركة جوجل الأمريكية أنها على علم بالمشكلة التي يعاني منها عدد من المستخدمين في تطبيق الصور، Google Photos ، وأنها تعمل على إصلاح المشكلة في أقرب وقت ممكن، حيث اشتكى عدد كبير من وجود تضرر للصور القديمة في التطبيق.