الطفلتان "ريتال ظاظا" و"فيروز عبد الله" في ضيافة صاحبة السعادة | فيديو

حلتا الطفلتان " ريتال ظاظا " و " فيروز عبد الله " ضيفتان في برنامج " صاحبة السعادة والمذاع على فضائية " دي إم سي " مع الإعلامية إسعاد يونس .

وقالت " ريتال ظاظا " ، إنها إلى جانب الفن فإنه تلعب " باليه " ، مشيرة إلى أنها ترشحت لمسلسل " فاتن أما حربي " من خلال اعلان عن طفلة تشبه " نيللي كريم " ، وأرسلت فيديو لها ، ومن ثم تلقت مشاهد تحفظها ، وأجرت تجارب أداء ونجحت فيها .

ومن جانبها قالت الطفلة " فيروز عبد الله " ، أنها أجرت اختبارات للدور عن طريق فيديو ، ومن بعدها تحثوا لها وطلبوا منها تمثيل بعض المشاهد ، ونجحت فيها .