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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطفلتان "ريتال ظاظا" و"فيروز عبد الله" في ضيافة صاحبة السعادة | فيديو

ريتال ظاظا وفيروز
ريتال ظاظا وفيروز عبد الله

حلتا  الطفلتان " ريتال ظاظا " و " فيروز عبد الله " ضيفتان في برنامج " صاحبة السعادة والمذاع على فضائية " دي إم سي "  مع الإعلامية إسعاد يونس  .

وقالت " ريتال ظاظا "  ، إنها إلى جانب الفن فإنه تلعب " باليه " ، مشيرة إلى أنها ترشحت لمسلسل " فاتن أما حربي " من خلال اعلان عن طفلة تشبه " نيللي كريم " ، وأرسلت فيديو لها ، ومن ثم تلقت مشاهد تحفظها ، وأجرت تجارب أداء ونجحت فيها .

ومن جانبها قالت الطفلة " فيروز عبد الله " ، أنها أجرت اختبارات للدور عن طريق فيديو ، ومن بعدها تحثوا لها وطلبوا منها تمثيل بعض المشاهد ، ونجحت فيها . 

الطفلتان ريتا ظاظا فيروز عبد الله صاحبة السعادة توك شو

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