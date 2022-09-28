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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال| أحمد سعد يثير الجدل في السعودية.. تدهور حالة الطفلة سيلين.. كيم كاردشيان تلفت الأنظار.. صلاح يحتفل بعيد ميلاد توتي

صلاح وكيم كاردشيان
صلاح وكيم كاردشيان والطفلة سيلين واحمد سعد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


أناقة وإثارة.. كيم كاردشيان تلفت الأنظار بالأبيض

شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت "كاردشيان" بإطلالة جذابة، مرتدية فستاناً مكشوفًا وقصيرًا باللون الأبيض وتركت شعرها الناعم منسدلًا، واعتمدت مكياجاً جذاباً أبرز جمال ملامحها.


تدهور حالة الطفلة سيلين مريضة ضمور العضلات.. تفاصيل

كشفت الصفحة الرسمية المسئولة عن حملة التبرعات للطفلة سيلين أيمن، مريضة ضمور العضلات، آخر تطورات حالتها الصحية وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 وأعلنت الصفحة عن تدهور حالة الطفلة وذلك فى منشور لها : "النهاردة كلام الدكاترة إن سيلين بقى عندها ضعف عام، وضعف في المناعة، ونقص حاد في كرات الدم البيضاء، وقلة تغذية؛ عشان عندها صعوبة في البلع ومشاكل في التنفس وعياط متواصل في العلاج الطبيعي والتحاليل والفحوصات، وده كله بسبب تأخرها في الحقن لحد دلوقتي.

 

بصورة تجمعهما.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد توتي
 احتفل النجم المصري محمد صلاح بعيد ميلاد النجم الإيطالى فرانشيسكو توتي، ونشر على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورة له رفقة توتى وعلق قائلا، "عيد ميلاد سعيد".


بعد ظهوره بـ وشم في الكعبة.. أحمد سعد يثير الجدل في السعودية

أثار الفنان أحمد سعد الجدل بعد آخر ظهور له وهو يؤدي مناسك العمرة برفقة زوجته، حيث تعرض للانتقاد من البعض بسبب التاتو الذي ظهر به على ذراعه، وهو الأمر الذى دفع متابعيه للسخرية منه ومهاجمته لذهابه إلى أداء العمرة وترك الوشم على جسده.
 

موجز السوشيال ميديا محمد صلاح النجمة العالمية كيم كاردشيان الطفلة سيلين أحمد سعد

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