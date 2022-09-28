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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأهالي يشيعون جثمان نقيب تمريض الفيوم

نقيب التمريض رحمة
نقيب التمريض رحمة الله عليه

شيع المئات من أهالى محافظة الفيوم جثمان محمد على عباس نقيب نقابة تمريض الفيوم والذى يعمل  ممرضًا بمستشفى التأمين الصحى بالفيوم ، والذى توفى عصر اليوم متأثرًا بأزمة صحية تعرض لها منذ شهرين.

من جانب آخر نعت مديرية الصحة بالفيوم برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة الفقيد.

حيث كان الفقيد يعمل ممرضا بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، وتعرض لأزمة صحية مفاجئة، مُنذ حوالي 40 يومًا، إلى أن رحل اليوم.

كما أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بيانًا تنعى فيه الراحل، والذي قالت فيه: يتقدم الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بخالص العزاء إلى أعضاء مجلس نقابة التمريض وجميع ممرضي الفيوم، وإلى مستشفى التأمين الصحي لوفاة المغفور له بإذن الله الزميل محمد علي عباس، نقيب تمريض الفيوم والممرض بمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

 

 

 

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