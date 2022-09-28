سها بهجت تناشد المصريين بالمشاركة في مبادرة «تعالوا شوفوا حضارتكم» مجانًا للجميع|فيديو

أكدت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن المصريين لم يبدأوا التزاحم على المتاحف والأماكن الأثرية والأهرامات وهذا لم يأت من فراغ، حيث قدمت الوزارة برنامجًا كبيرًا وضخمًا من الدعاية، فضلًا عن اهتمام الدولة بتشجيع المصريين لزيارة الآثار، وفتح المتاحف مجانًا للجميع، والذى أتى بثماره اليوم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني.. وأضافت الدكتور سها بهجت أنه تم فتح المتاحف مجانًا للجميع ضمن مبادرة تقول: "تعالوا شوفوا حضارتكم”.

وأضافت أن وزارة السياحة تعطي تخفيضًا لجميع الطلاب المصريين بنسبة خصم 50 % لزيارة جميع الأماكن الأثرية، مشيرة إلى أهمية تواجد برامج تعليمية وثقافية طوال العام بالمتاحف، حيث يقدم متحف الحضارة ورش أسبوعية طوال العام دون مقابل، وقالت عن متحف المطار إن السائح الترانزيت لديه وقت فى الانتظار ولذا لديه فرصة فى أن يرى جزءًا من آثار مصر.

