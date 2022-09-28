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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على القيمة الحقيقية لانتقال حسين الشحات للأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات

كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، قيمة انتقال حسين الشحات، لصفوف النادي الأهلي قادمًا من العين الإماراتي في الانتقالات الشتوية لموسم 2018 /2019.

وقال “سليم” في تصريحات تليفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "أخطأت في الإعلان عن صفقة انتقال حسين الشحات من العين الإماراتي إلى الأهلي".

وتابع: "قلت سابقًا إن صفقة الشحات كلفت خزينة الأهلي ما يقارب الـ185 مليون جنيه مصري، وهذا غير صحيح".

وأضاف: "الأهلي أنهى تعاقده مع الشحات عام 2019 بـ80 مليون حنيه مصري فقط، والأرقام التي تشاع حول قيمة الصفقة غير صحيحة".

كما أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن النادي الفيومي هو الأنجح بين الأندية المصرية من ناحية الاستثمار الرياضي.
وواصل: "مصر المقاصة حصل على 285 مليون جنيه خلال المواسم الـ5 الأخيرة من بيع اللاعبين، وبذلك فهو النادي الأنجح في مصر من ناحية الاستثمار الرياضي".

وتابع: "المقاصة نجح في تسويق لاعبيه بشكل كبير، وبيع عدد كبير من اللاعبين لأندية الدوري الممتاز وبالأخص الأهلي".

وأتم: "النادي الأهلي تعاقد مع عدد كبير من لاعبينا بمبالغ كبيرة وهو ما أفاد النادي".

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