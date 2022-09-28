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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم ناصر منسي

البنك الأهلي
البنك الأهلي

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة العروض التي وصلت لضم ناصر منسي ومحمد هلال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

قال “نصار” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا توجد أي عروض رسمية لناصر منسي أو محمد هلال ولا نية في التفريط فيهما".

وتابع حديثه قائلاً: "هناك جلسة مع خالد جلال من أجل تقييم فترة انتقالات البنك الأهلي خلال الفترة الحالية".

تعاقدنا مع رزاق سيسيه "انتقال حر" وهذا مصير الزنفلي بعد ضم أبو جبل

وكشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس ضم رزاق سيسيه لاعب الزمالك السابق.

وواصل: "البنك الأهلي سيخوض معسكرين خلال الفترة المقبلة الأول في برج العرب والثاني في الإسماعيلية وكان لابد من تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية".

وأضاف: "تحدّثنا مع خالد جلال، المدير الفني، حول احتياجاته وكان رزاق سيسيه ضمن احتياجات المدير الفني ونجحنا في ضمه بالفعل، في صفقة انتقال حر".

وتطرق للحديث عن مصير محمود الزنفلي بعد ضم محمد أبو جبل قائلا: "الزنفلي بالنسبة لنا من العناصر الأساسية ولن نفرط في خدماته، والحارس باقٍ معنا".

اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي نادي البنك الأهلي ناصر منسى الزمالك

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