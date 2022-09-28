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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 ملايين جنيه .. البنك الأهلي يقترب من ضم نجم المارد الأحمر

صدى البلد

يسعي مسؤولو نادي البنك الأهلي لحسم صفقة انضمام صلاح محسن نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "البنك الأهلي يرصد راتبًا 6 ملايين جنيه للحصول على خدمات صلاح محسن من الأهلي".

وكان الأهلي قد قرّر وضع صلاح محسن في قائمة انتظار الفريق لقرب رحيله سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي. 

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وفي سياق آخر فاز منتخب  مصر علي منتخب ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد ودياً  في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب الإسكندرية .

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 39 عن طريق عمر مرموش من تسديدة قوية تسكن الشباك علي الفور.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق محمد عبدالمنعم

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث عن طريق احمد حسن كوكا من ركلة جزاء

ومرر تريزيجيه كرة رائعة لكوكا في انفراد تام بالمرمي وسددها ابعدها في ركله ركنيه في الدقيقة 9 .

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلي العارضة .

وباغت عمر جابر مرمي ليبيريا بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء امسك بها الحارس علي مرتين في الدقيقة 22 .

وجاءت كرة عرضية من محمد عبدالمنعم من يمين منطقة الجزاء كادت ان تسكن الشباك ولكن ابعدها حارس مرمي ليبيريا في الدقيقة 30 .

جاء تشكيل منتخب مصر كالاتي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر -  احمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد- محمود حماده - امام عاشور

خط الهجوم : عمر مرموش - احمد حسن كوكا - محمود حسن تريزيجيه

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