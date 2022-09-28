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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بدراسة وحل شكاوى المواطنين

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين


كلف اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الادارة العامة للتخطيط العمرانى بدراسة واتخاذ اللازم تجاه شكوى أهالى منطقة الأباشيشي قبلي السكة الحديد،  بقرية ميت الوسطي مركز الباجور .

 واهالى المنطقة يلتمسون تنفيذ شارع بعرض 4 متر داخل الحيز العمرانى لإيجاد منفذ للدخول والخروج من منازلهم ، حيث أنه لايوجد خلاف هذا الشارع غير السير على قطبان السكه الحديدمما يهدد أمنهم وسلامتهم ، وكذا دراسة شكوى مواطن  بناحية شبرا بخوم قويسنا يتضرر من قيام الوحدة المحلية بإلغاء الشارع الغربي لمدرسة الشهيد أحمد حامد عبدالدايم الاعدادية وإغلاقه مما يتسبب في إلحاق الضرر بهم و صعوبة دخول وخروج الطلاب من من المدرسة والعرض عليه بما تم .


جاء ذلك خلال لقاء  محافظ المنوفية اليومي  بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام  للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم لإتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق  الصالح العام .

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كما تضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية شبين الكوم يلتمس إزالة منزل قديم بشارع الوسطانى وناصية حارة المحمدي بالبرالشرقي بشبين الكوم حيث أنه ثبت بالمستندات أن المنزل به ارتفاع لمنسوب المياه الجوفية وتآكل شديد بالجدران وحديد التسليح مما  يمثل خطورة على أرواح شاغليه والمارة ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم بدراسة الموضوع واتخاذ اللازم حفاظا على سلامة أرواح المواطنين .
كما استمع المحافظ إلى طلب معلمة بمدرسة الشهيد إسلام عبد العزيز للتعليم الأساسي بالأخماس التابعة لإدارة السادات التعليمية تلتمس نقلها إلى إحدى مدارس قرية طملاي بمنوف محل إقامتها نظرا لظروف مرض زوجها الصعبة ، ووجه المحافظ طلبها الى مدير مديرية التربية والتعليم لدراسته وإبداء الرأى به بما لايخل بنظام العمل .


كما أحال المحافظ طلب مواطن بحي شرق شبين الكوم  يلتمس استمرار إقامته بمساكن الايواء  نظرا لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة إلى رئيس حي شرق لدراسة الطلب والعرض بالموقف كاملا ،وكلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى مواطن بشبين الكوم يتضرر من تشويه المخطط و إيقاف تراخيص  المربع لقطع أرض في حوض "بقروة- البر الشرقي " بدعوى ضرورة اتفاق الملاك .

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