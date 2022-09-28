تعليم الإسكندرية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في المجال الصناعي

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية فوز التوجيه العام للمجال الصناعي بمحافظة الإسكندرية بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية في مسابقة أفضل معروضات بمعرض الوزارة تحت عنوان ( الجمهورية الجديدة ودور المرأة العاملة ).

وقام حسن عبد التواب مدير عام تنمية مادة المجال الصناعي بتسليم درع التميز وشهادة التقدير لنجلاء حسن موجه عام المجال الصناعي بالإسكندرية.

وأوضح أبوزيد أن الأعمال المشاركة الممثلة لتعليم الإسكندرية في معرض وزارة التربية أبرزت جهود القيادة السياسية في بناء وتنمية مصر الحديثة تحت شعار (الجمهورية الجديدة)، ومن أبرز اللوحات الفائزة لوحة طريق الكباش ، و لوحة مسجد الفتاح العليم ، ولوحة المرأة العاملة ، ولوحة مسجد النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأشاد مدير المديرية بجهود القائمين على تنفيذ اللوحات من المعلمين والطلاب بإشراف المجال الصناعي بالمديرية والإدارات التعليمية مشيرًا إلى بذل المزيد من الجهد لاستمرار الإسكندرية على منصات التتويج .