عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع يستعرض استراتيجية قناة السويس في إدارة تحديات النقل البحري

صدى البلد

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاربعاء، في فعاليات مؤتمر نظمته غرفة ملاحة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية بعنوان "منظومة صناعة النقل البحري العربي بين النظرية والتطبيق"، بحضور إيلي زخور رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق، والسفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية.

محافظ الإسماعيلية يستقبل النائب أحمد عثمان لمتابعة مشكلات المواطنين

في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس نجحت في تخطي العديد من الأزمات والتحديات العالمية والملاحية بكفاءة عالية، خلال الفترة الماضية، لاسيما أزمة جنوح سفينة الحاويات إيفر جيفين وتفشي فيروس كورونا المستجد، وصولاً إلى الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

إجراءات صارمة ضد المخالفين بحرق قش الأرز والمخلفات الزراعية في الإسماعيلية

وأوضح رئيس الهيئة ، أن قناة السويس تنتهج استراتيجية علمية في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المحتملة، عبر بناء قدرات قوية تؤهل الهيئة للاستعداد المبكر والتفاعل مع كافة المستجدات غير المتوقعة التي تطرأ على صناعة النقل البحري، وذلك اعتمادًا على ما تمتلكه من  مراكز الأبحاث والدراسات والتدريب التابعة للهيئة، وما تزخر به من كوادر بشرية مدربة وإمكانيات فنية وتقنية عالية.

وشدد الفريق ربيع، على أن قناة السويس تمتلك  تصوراً متكاملاً وسيناريو استباقي مدروس حول الأسلوب الأمثل لتطوير الأداء والحفاظ على استدامة حركة السفن العابرة، من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة تسعى لاستمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي مدعومة باهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيا للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة كأقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية امانا.

وتعليقا على الجدوى الفنية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي، أشار  الفريق ربيع إلى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة  في دعم تدفق حركة الملاحة بدرجة غير مسبوقة من خلال تقليل زمن العبور من 22 ساعة إلى إحدى عشرة ساعة فقط مع زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى للقناة، فضلاً عن تعزيز معدلات الأمان والسلامة لكافة أنواع السفن.

وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يعد استكمالاً لمشروعات تطوير المجرى الملاحي والذي يتضمن تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق والازدواج، بما يسهم في زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع من القناة بنسبة 28%، كما يزيد من القدرة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية.

 

وتطرق رئيس الهيئة في حديثه إلى جهود قناة السويس في خفض انبعاثات الكربون، عبر إطلاق قناة السويس  استراتيجية 2030 للتحول الاخضر، والتي تتضمن عدة محاور من ضمنها تشغيل محطات المراقبة بالطاقة الجديدة والمتجددة، لمواكبة الجهود الدولية الرامية لخفض مستوى الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، وبما يتماشى مع الدور الفاعل الذي تلعبه مصر في هذا الملف الحيوي بشهادة العالم، مما أثمر عن حصول الدولة المصرية شرف تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نسخته ال 27 خلال شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وفي ختام الجلسة، قدم محمد مصيلحي و إيلي زخور رئيس الأتحاد العربي لغرف الملاحة العربية ، درع الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية إلى الفريق أسامة ربيع، تقديرا لجهوده.

جدير بالذكر، أن المؤتمر شهد مشاركة خبراء وحدة البحوث والدراسات بالهيئة في ورش العمل بالمؤتمر، والتي تناولت محاور عدة عن  الأسطول البحري المصري والعربي، والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر ، وصناعة النقل البحري المصري العربي والموانئ البحرية، والتمويل في صناعة النقل البحري العربي.

قناة السويس مجلس الوحدة الاقتصادية فيروس كورونا الاسكندرية السفن رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

موضوعات متعلقة

عبد المنعم سعيد لـ صدى البلد: إتاحة الفرص كلمة السر لنجاح الحوار الوطني.. يجب النظر في لوائح العمل الحزبي.. و إنقاذ البلاد من الفوضى انجاز ندين به للرئيس السيسي

قطاع البترول تحديات وطموحات 8 سنوات ...9ر1 تريليون جنيه استثمارات حتى نهاية ابريل الماضي.. تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير

إزالة التعديات وتبطين الترع وأسبوع القاهرة للمياه.. تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدول الإفريقية ..التحول لنظم الري الحديث.. أبرز إنجازات وزارة الموارد المائية خلال 8 سنوات

تحديات غير مسبوقة.. كيف تحول نمو قطاع الغاز من سالب 11% إلى موجب 25% خلال 8 سنوات؟

أسامة ربيع: 900 ألف سفينة عبرت قناة السويس آخر 47 عاما.. فيديو

وكيل دفاع الشيوخ: قناة السويس مفتاح الأمن القومي المصري

بدائل الثانوية العامة 2022.. الخبراء يوضحون أسباب اللجوء إلى التعليم الفني: متطلبات السوق وارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية

نجاح عبور السفينة الأحدث في العالم لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعى بقناة السويس|فيديو

ترشيحاتنا

الحوار الوطني ينشر السيرة الذاتية لمقرري المحاور واللجان

حقوق ومزايا كفلها القانون لرعاية المصريين فى الخارج.. تعرف عليها

بعد تصدرها الترند.. شاهد| ياسمين عز ترفض عمليات التجميل: الجمال في الروح!

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيهًا

إعارة لمدة عام.. نجم فيوتشر ينضم لـ الوحدة الإماراتي |تفاصيل

أسرة تعيش مع جثة محنطة لمدة 18 شهرا.. واقعة أرعبت الهند| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده|سر عدم تحلل جثمان علاء ولى الدين بعد 19 عاما

نصائح للسيدات في ملابس أبناءهم خاصة مع دخول المدارس

أفضل تحليل للكشف عن سبب تساقط الشعر.. وتخلصي منه بهذا العلاج

محبة سعيد صالح تسببت في الهجوم عليه|ما لا تعرفه عن فكري صادق

فيديو

رفض الزمالك.. حقيقة توسط حسن حمدي لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب/فيديوجراف

يصيب الكبار والصغار.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر ورحلوا به

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ