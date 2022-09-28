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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بقيمة جمارك نصف مليون جنيه.. ضبط 29 آيفون مهربين مع راكب في مطار برج العرب  

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة  بالمخالفة لقانون  الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبى علي خطوط رحلة خطوط طيران فلاي دبي اشتبه كريم صبحى رئيس الوردية في كل من الراكب أ . م . أ والراكب م . ع . أ  مصريان الجنسية .

وبسؤالهما عما إذا كانا بحوزتهما اشياء تستحق ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الاخرى ، أجابا بالنفى وبدا عليهما علامات الارتباك والقلق

وبتمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش ، ومحمد صالح مأموري الفحص بالأشعة تحت اشراف أسلام قبارى مدير ادارة الفحص بالأشعة تم تأكيد صحة الاشتباه .

وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين وتفتيشهما ذاتيا من كريم صبحي رئيس الوردية وتامر الخولى مأمور الحركة ومحمد فرجانى مأمور تعريفة وصبحى محمود مفتش مكافحة التهريب الجمركى وطه الشهاوى بادارة الأمن الجمركي فتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة Oppo  و Iphone مخبأة بين طيات الملابس بداخل حقائبهما  .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٥٢٦ ألف جنيها .

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

 

مطار برج العرب الجمارك

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