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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بحب طبيعة ربنا

بعد تصدرها الترند.. شاهد| ياسمين عز ترفض عمليات التجميل: الجمال في الروح!

ياسمين عز
ياسمين عز

الإعلامية ياسمين عز، دائما ما تثير الجدل، طاره بتصريحات غير متوقعة، وطاره بمغازلة ضيوفها في برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر. 

 

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وخلال اليوميين الماضيين، أثرت الإعلامية ياسمين عز، الجدل من جديد، بعد أن انتشرت لها صورة قديمة مختلفة تماما عن شكلها الحالي، الأمر الذي رجح قيامها بإجراء عمليات تجميل. 


ومنذ ما يقرب من شهر، تحدثت الإعلامية ياسمين عز، عن موقفها من عمليات التجميل، مؤكدة أنها لا تفضل هذا الأمر تماما وأنها تحب الشخص على طبيعته بدون عمليات التجميل. 

 

بحب طبيعة ربنا


وأوضحت ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن :"انا بحب طبيعة ربنا، ولما تشوف نفسك حلو تبقى حلو ولا انصحكم بهذا الأمر، ومقتتعة أن ربنا خلق كل بنت وانفها لايقع عليها، وعلى اد وشها، 
وفي بنات عندها عقده الأنف، وتقبلي نفسك وانتي في كل حالتك". 

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الجمال الحقيقي جمال الروح والثقافة


وتابعت ياسمين عز، أن :"اللي عايز يعمل عملية تصغير الأنف عايز يبقى أجمل، وممكن يكون جمال الجسم، أو في الوجه كلها على بعضه، ويخلي الناس تحبك، والجمال الحقيقي جمال الروح والثقافة، ومن الممكن نشوف ناس متواضعة الجمال ولما تشوفها بتتكلم تنبهر بها".



 

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