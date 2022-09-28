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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مفاوضات النادي مع صلاح محسن

صلاح محسن
صلاح محسن

شهدت الساعات الأخيرة، طرح اسم صلاح محسن مهاجم الأهلي المقيد في قائمة الانتظار حاليا كصفقة هجومية لضمه إلى نادي الزمالك؛ في حال رحيله عن الأهلي مجانًا في الانتقالات الجارية حاليا أو خلال يناير المقبل في الميركاتو الشتوي.

وفى غضون ذلك، كشف مصدر بالزمالك لـ “صدى البلد”، عن حقيقة ما أثير عن وجود اتفاق بين صلاح محسن والنادي بعد فسخ تعاقده مع الأهلي؛ من أجل الانتقال إلى القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر، مؤكدًا أن تلك الأخبار ليست صحيحة.

 واستكمل المصدر، أنه لم يحدث أي تواصل بين أي مسئول من نادي الزمالك عن طريق مباشر أو حتى عن طريق وسيط باللاعب، للاتفاق معه على هذا الأمر، مضيفًا “ما دفع صلاح محسن لطلب فسخ تعاقده مع الأهلي، هو الضغط على مسئولي النادي الأحمر من أجل بقائه وعدم رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة وأنه يرفض الخروج حتى على سبيل الإعارة”.

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البنك يقترب 

وفي السياق، أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن ناديه يتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء لاستعارة صلاح محسن نجم الأهلى.

وقال “نصار”، في مداخلة هاتفية مع الاعلامى أحمد شوبير عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، "هناك جلسات مكثفة على مدار الثلاث أيام الأخيرة مع أمير توفيق مدير تعاقدات الاهلى ، وهناك تفاوض بشأن استعارة صلاح محسن".

وتابع “رزاق سيسه انضم للبنك الأهلى بصفة نهائية لنا، وهناك سعى متواصل منا لإستكمال باقى الصفقات بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني للفريق”.

وأعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صلاح محسن ومصطفى فوزي ومحمد النجارمن قائمة الفريق الأول المحلية وكذلك الإفريقية، مع وضعهم على قائمة الانتظار.

زيزو الأغلى 

على صعيد آخر.. ارتفعت القيمة السوقية  لأحمد مصطفى سيد زيزو، لتتضاعف من 2 مليون يورو إلى 4 ملايين يورو اى ما يقرب من  80 مليون جنيه مصرى بفضل التألق الكبيرللاعب فى الموسم الماضى الذى توج بلقب هداف الدوري خلاله برصيد 19 هدفا بجانب صناعته لـ13 هدفا أخرين ونيله جائزة أفضل لاعب فى الموسم .

وبلغت قيمة زيزو عند تعاقد الزمالك معه فى يناير 2019 نصف مليون يورو لتتضاعف قيمته السوقية 8 مرات خلال 3 سنوات .

 وأصبح زيزو أغلى لاعب في الدوري المصري متفوقا على جميع اللاعبين سواء المصريين أو المحترفين ويأتي خلفه المالى أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلى بــ 3.5 مليون يورو ثم محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر بـ 3 مليون يورو  ورمضان صبحي جناح بيراميدز بـ 2.8 مليون يورو

السادس فى القائمة 

زيزو أصبح أغلى سادس لاعب مصري حاليا ويسبقه 5 محترفين في أوروبا هم محمد صلاح نجم ليفربول 90 مليون يورو  ومحمد النني نجم الأرسنال 11 مليون يورو وتريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي بـ 10  مليون يورو  ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسى  6.5 مليون وعمر مرموش نجم فولفسبورج الألمانى بـ  6 مليون يورو .

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