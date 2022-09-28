مدرب الاتحاد المنستيري: الأهلي يٌفاجئ الجميع في إفريقيا.. وكولر ذو فكر أوروبي|خاص

أكد الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، أنه يتمنى التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الأهلي.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في مباراة الذهاب بدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

وقال داركو نوفيتش في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “سنعمل على احترام النادي الأهلي وسنقوم بعمل تحفيز جاد للاعبين من أجل الفوز والتأهل إلى الدور القادم”.

وتابع: “علاقتي كانت رائعة ببيتسو موسيماني قبل مواجهته الموسم الماضي، فهو مدرب مخضرم ولديه تاريخ كبير، ولديه خبرة كبيرة في الكرة الإفريقية”.

وأضاف: “كولر مدرب ذو سيرة ذاتية قوية، فهو درب منتخبات وفرق أوروبية وصاحب فكر أوروبي، والمباراة ستكون قوية للغاية”.

الاتحاد المنستيري ضد الأهلي

وعن تجهيزه لمفأجاة الأهلى خلال المباراة، قال نوفيتش: “النادي الأهلي هو الفريق الذي يفاجئ الجميع في إفريقيا، فهو أحد أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة ولديه إمكانيات كبيرة ولاعبين رائعين، سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للدور القادم”.