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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لاستعراض موقف المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقدالدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمراجعة واستكمال آليات تقييم المشروعات وتذليل كافة المعوقات، بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، عطفت محمد فرحات رئيس الفرع الإقليميى لجهاز شؤون البيئة، نهى محمد منسق المبادرة ،وليد صالح _مقرر لجنة التغيرات المناخية بالمحافظة، نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ،وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأصحاب المشروعات المشاركة في المبادرة.

 

وخلال الاجتماع تم استعراض نماذج المشروعات المقدمة على المنصة، والوقوف على بعض الملاحظات والتأكد من مدى استيفائهم لآليات ونقاط التقييم، التي ينبغي أخذها في الاعتبار، وطرق قياس كل معيار، مع توضيح الهدف والمستهدف من كل مشروع، إلى جانب التركيز على المردود والعائد من تنفيذ تلك المشروعات على المجتمع، بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، ويعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

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محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فرع القومي للمرأة

حيث أشار المحافظ إلى أهمية المبادرة التي تم إطلاقها على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 " في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، بهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050،من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها

كما أكد المحافظ على أهمية المشروعات المقدمة والتي يمكن الاستفادة منها في أكثر من ناحية، وحتى لو لم يتم اختيارها  وترشيحها للاشتراك في المسابقة،وذلك من خلال تبنى تلك المشروعات وتقييمها واستيفاء بعض الملاحظات والجوانب اللازمة  ليتم دراستها بشكل مفصل والنظر في إمكانية تنفيذها ،لاسيما في ظل وفرة أراضى بالمحافظة لإقامة مثل تلك النوعية من المشروعات البيئة المستدامة ، مما يسهم في تحول بنى سويف إلى مركز رئيسي على مستوي  شمال الصعيد للمشروعات الخضراء وغيرها من المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية التنموية بالمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسة ،وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية

 

جدير بالذكر أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم مشروعات كبيرة الحجم، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة، خاصة المرتبطة بمبادرة "حياة كريمة"، وأيضاً مشروعات مقدمة من شركات ناشئة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه، وقد تم إتاحة منصة إلكترونية خاصة بتسجيل المشروعات الذكية الخضراء www.sgg.eg،لتلقى وتسجيل المشروعات، تمهيداً لاختيار المشروعات الفائزة ليتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في المزمع عقده نوفمبر المقبل

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