إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

بسبب ارتفاع الأسعار أصبح من الصعب إعداد عزومة بـ 100 جنيه خاصة إذا كانت هذه الوجبة كافية لسد جوع مجموعة لا تقل عن 4 أفراد .

مما يجعل الأشخاص غير قادرين على مواصلة اللقاءات الأسرية والتجمعات العائلية بسبب عدم توفر الميزانية الكافية لعمل العزومة بشكل مقبول.

ولكن هناك بعض الحيل التى تساعد فى إعداد عزومة فى المنزل بتكلفة لاتزيد عن 100 جنيه تعرفها بعض السيدات وخبراء الاقتصاد المنزلى.

ويمكن الاستمتاع بالتجمعات العائلية مهما كانت الظروف المادية ولكن الأمر يتطلب بعض البحث عن أفكار عزومات رخيصة بـ 100 جنيه مع القليل من الجهد.

لذا نساعد النساء فى تجهيز عزومة عائلية تحتوى على أصناف متنوعة بـ 100 جنيه تكفى من 4 لـ 6 أفراد حسب السن والشهية الخاصة بالمتواجدين فى العزومة ، كما يقدم موقع صدي البلد يوميا أفكار أكلات رخيصة لوجبة الغداء بـ 10 جنيه ووجبة العشاء بـ 5 جنيه.

صينية بطاطس بالفراخ ارز حبة وحبة لسان العصفور

مكونات عزومة رخيصة:

فرخة كيلو ونصف أو 2 كيلو.

كيلو أرز سايب .

ربع - نصف كيلو لسان عصفور.

كيلو بطاطس.

كيلو طماطم .

1 - 3 حبة بصل.

ملح.

كيفية عمل عزومة رخيصة:

اغسلي الفرخة بالملح جيدا حتى تزول الرائحة النفاذة ويمكن الاستعانة بالقليل من الخل ثم اسلقيها فى حلة به ماء مغلي “ نصف سوا” ثم اخرجيها جانبا.

اخفقي الطماطم بعد تقطيعها مع القليل من الماء فى الخلاط وتقشير البطاطس والبصل وتقطيع كل منهم دوائر رقيقة حتى تعطى كمية أكبر من الشرائح وتنضج أسرع على النار .

أثناء سلق الفراخ قومي بتشويح البصل فى صينية فرن مع القليل من السمنة أو الزيت ورشة ملح ثم ضيفي عصير الطماطم واتركيه حتى يغلي جيدا وتتسبك الطماطم ثم ضيفي شرائح البطاطس والقليل من الشوربة التى ستكون أصبحت جاهزة بعد سلق الفراخ ولكن لاتضعى كل الشوربة .

ضعي الفرخة فى خليط الطماطم والبطاطس ورشي على الوجه ومن الداخل بعض الصلصة التى تم تسبيكها لصينية البطاطس واخليها فرن ساخنة حتى اكتمال النضج.

فى نفس التوقيت قومي بتجهيز الأرز المفلفل بالطريقة المعتادة من خلال مع القليل من السمن أو الزيت بحيث يتم إضافته بشكل تدريجي لكي يصبح مطهى جيدا ومذاقه جيد حتى انتهاء الكمية ثم اضافة جزء من شوربة الدجاج والملح وتهدأ النار ويغطى حتى النضج.

وأخيرا جهزى شوربة لسان العصفور فقومى بوضع القليل من الزيت أو السمن حسب الرغبة فى حلة على النار واتركيها حتى تسخن ثم شوحى لسان العصفور حتى تحصلي على اللون المناسب ثم ضيفي كمية وفيرة الشوربة مع ذرة ملح واتركيها حتى الغليان والنضج بحيث تكن هناك كمية فائضة من الشوربة حول اللسان.

وتقدم الأصناف بحيث يوضع طبق شوربة وطبق أرز لكل فرد وصينية البطاطس بالفراخ فى المنتصف ويتم تقديم الفراخ والبطاطس فى طبق خاص لكل فرد معا ويمكن إضافة بعض الخبز أو الجرجير حسب الرغبة.