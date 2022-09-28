عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدارس حياة كريمة بالفيوم تدخل الخدمة هذا العام.. فيديو

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن المحافظة جاهزة لاستقبال الطلبة والطالبات بالمدارس بجميع أنحاء المحافظة في أكثر من ١٠٠ مدرسة.

txt

محافظ الفيوم يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بالمدارس العامة والأزهرية للتأكد من جاهزيتها

txt

صحة الفيوم تعلن تطعيم 18636 مواطنا خلال 3 أيام

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن جميع المدارس التي تم عمل إحلال وتجديد لها جاهزة لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى أن المدارس التي تم إنشاؤها جديدا خلال مبادرة حياة كريمة دخلت في الخدمة وسوف تستقبل الطلاب هذا العام.

وتابع محافظ الفيوم أنه تم تجهيز كافة المدارس على أعلى مستوى من التجهيزات في كافة أنحاء المحافظة حتى تليق ببيئة تعليمية جيدة تساعد الطلاب على الفهم الصحيح.

الفيوم مبادرة حياة كريمة إحلال وتجديد محافظ الفيوم أحمد الانصاري مدارس المدارس العامة والازهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

ترشيحاتنا

حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتذل.. شريفة ماهر توجه رسالة قوية لأبنائها|فيديو

سمية الخشاب: أحب التواصل مع الطلاب لأنهم يحتاجون النصائح ..فيديو

أرخص سيارة صيني شبابية.. بريليانس FRV مستعملة

هايدي الفضالي: اتخاذ إجراءات رادعة من البداية يمنع جرائم المرتبطين.. فيديو

فرص عمل .. أحمد موسى : إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال عام

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتسبب بعض الملابس في انتشار جدري القرود

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. وجبة من 3 أكلات

بعد ظهورها بالحجاب.. أجمل إطلالات زوجة أحمد سعد | شاهد

بعد الصفقات الجديدة | تشكيلة الأهلي VS الزمالك .. من الأقوى ؟

فيديو

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ