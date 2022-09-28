مدارس حياة كريمة بالفيوم تدخل الخدمة هذا العام.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن المحافظة جاهزة لاستقبال الطلبة والطالبات بالمدارس بجميع أنحاء المحافظة في أكثر من ١٠٠ مدرسة.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن جميع المدارس التي تم عمل إحلال وتجديد لها جاهزة لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى أن المدارس التي تم إنشاؤها جديدا خلال مبادرة حياة كريمة دخلت في الخدمة وسوف تستقبل الطلاب هذا العام.

وتابع محافظ الفيوم أنه تم تجهيز كافة المدارس على أعلى مستوى من التجهيزات في كافة أنحاء المحافظة حتى تليق ببيئة تعليمية جيدة تساعد الطلاب على الفهم الصحيح.